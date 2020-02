Ac. Viseu-Benfica B, 1-1: Águias marcam penálti nos descontos

Académico de Viseu e Benfica B empataram este domingo, 1-1, num jogo da 22.ª jornada da 2.ª Liga portuguesa de futebol em que os 'encarnados' só chegaram ao empate nos descontos, através de uma grande penalidade.

Luisinho deu vantagem aos anfitriões, ainda na primeira parte, aos 34 minutos, e a formação lisboeta chegou à igualdade nos momentos finais do encontro, aos 90+2, por Daniel Anjos, na conversão de um castigo máximo, que castigou uma mão de Pica na área dos beirões.

Os 'encarnados' tiveram mais posse de bola, mas as ofensivas a 'morreram' na sólida defesa do Académico, permitindo que o guarda-redes Ricardo Janota tivesse uma manhã descansada, durante praticamente todos o jogo.

O Académico foi a primeira equipa a visar a baliza adversária, logo aos quatro minutos, quando Fernando Ferreira, após cruzamento de Luisinho, rematou ao lado, e, pouco depois, aos 17, após novo passe do extremo viseense, com um cabeceamento de João Mário para defesa de Svilar.

Aos 34, a formação orientada por Rui Borges chegou ao golo, por Luisinho, que 'ganhou' em velocidade à defesa do Benfica B, após assistência de Fernando Ferreira, e bateu o guarda-redes belga dos 'encarnados'.

No segundo tempo, em desvantagem, o Benfica B dominou o encontro, mas foram os anfitriões, sobretudo por João Mário, a criarem as melhores ocasiões de golo, aos 49 e 63.

O conjunto treinado por Renato Paiva chegou à igualdade já nos descontos, aos 90+2, por Daniel Anjos, na conversão de um castigo máximo, a 'castigar' um 'corte' com a mão de Pica, que viria a ser expulso, por acumulação de cartões amarelos, a um remate do autor do golo.

Com este resultado, Académico de Viseu ocupa o oitavo lugar, com 31 pontos, enquanto o Benfica B segue no 13.º, com 28.

Jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Ac. Viseu-Benfica B, 1-1

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Luisinho, 34 minutos.

1-1, Daniel dos Anjos, 90+2 (grande penalidade).

Equipas

Académico de Viseu: Ricardo Janota, Rui Silva, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Diogo Santos, Fernando Ferreira (Zimbabwe, 73), João Oliveira, Luisinho (Caeter, 90+3), Jean Patric e João Mário.

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Bruninho, Bruno Loureiro, Steven Pereira, Zimbabwe, Carter e Nathan Junior.

Treinador: Rui Borges.

Benfica B: Svilar, João Ferreira (Samu, 81), Kalaica, Morato, Frimpong, Martin Chrien (Gonçalo Ramos, 59), Diogo Mendes (Vukocic, 71), David Tavares, Rodrigo Conceição, Tiago Dantas e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Fábio Duarte, Samu, Luís Pinheiro, Fábio Batista, Vukotic, Gonçalo Ramos e David Zec).

Treinador: Renato Paiva.

Árbitro: André Castro (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pica (70 e aos 90+1), David Tavares (82), Samu (84), Jorge Miguel (84), Zimbabwe (90+4). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Pica (90+1).

Assistência: cerca de 800 espetadores.