Ac. Viseu-Chaves, 0-0: jogo disputado mas com poucas oportunidades

Ac. Viseu e Chaves empataram este domingo sem golos em jogo da 17.ª jornada da II Liga de futebol, com os flavienses a encurtarem para seis pontos a diferença para os lugares de subida.

Um jogo sem golos, muito disputado no meio campo, sem grandes oportunidades, e com domínio repartido, em especial durante a primeira parte.

As duas equipas procuraram o erro do adversário para chegarem na frente em rápidas transições e foi numa dessas situações que, logo aos 4 minutos, Jorge Miguel cruzou para a área onde Luisinho surgiu sem marcação, ao segundo poste, mas não acertou na baliza, já com Ricardo batido.

A resposta flaviense chegou aos 18 minutos, com Bernardo a proporcionar defesa difícil a Janota, que voltou a defender a recarga de Platiny.

Na segunda parte, houve mais Chaves, perante um Ac. Viseu muito sólido defensivamente e com Janota a resolver quando os defesas não conseguiam parar as investidas do Desportivo de Chaves.

César Peixoto sentiu as dificuldades da sua equipa em chegar com perigo à área do Ac. Viseu e apostou tudo nos minutos finais, com as entradas de João Teixeira e Fatai, deixando apenas três defesas e mais gente na frente, e o Chaves poderia ter chegado o golo aos 90 minutos, quando Wanger apareceu solto ao segundo poste e rematou para Janota defender com muito dificuldade.

Com este empate, o Chaves termina a primeira volta no 5.º lugar da II Liga de futebol, com 27 pontos, agora apenas a seis do 2.º classificado, o Nacional, enquanto o Ac. Viseu está no 10.º lugar, com 24.

Jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Desportivo de Chaves, 0-0.

Equipas

- Ac. Viseu: Ricardo Janota, Tiago Almeida, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Diogo Santos, Fernando Ferreira (Latyr, 65'), Zimbabwe, Luisinho (Bruninho, 87'), Jean Patrick e Carter (João Mário, 72').

Suplentes: Ricardo Fernandes, João Mário, Bruninho, Lucas, Bruno Loureiro, Latyr e Filipe.

Treinador: Rui Borges.

- Chaves: Ricardo, João Pedro, Hugo Basto (Fatai, 82), Kevin Medina, José Gomes, Jefferson, Bernardo (Wagner, 61), Raphael Guzzo, André Luís, Benny e Platiny (João Teixeira, 73).

Suplentes: Igor, João Teixeira, Gamboa, Jean Filipe, Wagner, Fatai e Diego Galo.

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: André Narciso (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jorge Miguel (24'), Jefferson (26'), Bernardo (44'), Carter (67') e José Gomes (68').

Assistência: cerca de 600 espetadores.