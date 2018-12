Ac. Viseu-Cova da Piedade, 0-0: Viseenses perdulários esbarram em Moreira

Académico de Viseu e Cova da Piedade empataram, sem golos, em jogo da 11.ª jornada da 2.ª Liga, cujo desfecho castiga a ineficácia dos viseenses e premeia a inspiração do guarda-redes Moreira.A jogar em casa, o Académico de Viseu foi sempre mais perigoso e teve as melhores oportunidades, frente a um Cova da Piedade mais preocupado em defender e apenas a criar perigo em lances de bola parada.Nsor, aos 7 minutos, teve um remate cruzado com a bola a sair junto ao poste da baliza de Moreira. Latyr Fall, aos 15, só com o guarda-redes do Cova da Piedade pela frente rematou ao lado.Os forasteiros responderam, aos 19, com um remate de Miguel Rosa a obrigar Jonas a uma defesa difícil.Aos 28, aconteceu a melhor oportunidade do Cova de Piedade, com Hugo Firmino a cabecear por cima, quando o guarda-redes Jonas já estava batido.O Académico esteve de novo perto do golo, aos 33 minutos, num remate de cabeça de Nsor para as mãos de Moreira, e voltou a ameaçar aos 44 minutos, quando João Mário rematou ao poste, na sequência de um canto.No segundo tempo, com a entrada de Luisinho para o lugar de Lucas, o Académico encostou ainda mais o Cova da Piedade, que foi obrigado a defender muito e bem.Tiago Almeida, aos 65, rematou cruzado, e forte, com a bola a sair muito próxima do poste.Jonas, praticamente um espetador na segunda parte, apanhou um susto aos 76 minutos, quando Hugo Firmino se isolou, e rematou ao lado.Na resposta, Nsor, aos 79, voltou a obrigar Moreira a uma defesa difícil.Nos segundo finais, Nsor insistiu, com um remate à meia-volta, e Moreira respondeu bem novamente, fazendo a melhor defesa da tarde para garantir o 'nulo'.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.0-0.Académico de Viseu: Jonas, Tiago Almeida, André Baumer, Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas (Luisinho, 54), Fernando Ferreira (Barry, 77), Latyr Fall, Paná, João Mário (Gabriel, 71) e Nsor.(Suplentes: Elísio, Pica, Rui Miguel, Gasilin, Barry, Luisinho e Gabriel).Manuel Cajuda.Moreira, Coronas, Lima Pereira, Rafael Amorim, Evaldo, Pereirinha (Liu, 55), Sori Mané, Miguel Rosa, Ballack (Ronaldo Tavares, 88), Hugo Firmino e Rodrigo Martins (Chen, 90).(Suplentes: Fanacoura, Gonçalo Maria, Ronaldo Tavares, Yuan YeLong, Jiayu Chen, Liang e Liu).Hugo Falcão.João Malheiro (AF Lisboa).cartão amarelo para Coronas (28), Liu (61), Fábio Santos (83), Moreira (87, Rinaldo Tavares (90+5).Cerca de 500 espetadores.