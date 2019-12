Ac. Viseu-Cova da Piedade, 4-1: Viseenses 'afundam' equipa de Almada no último lugar

O Académico de Viseu goleou esta sexta-feira, em casa, o Cova da Piedade, por 4-1, com um bis de Carter, no jogo de abertura da 13.ª jornada da 2.ª Liga.

Após uma primeira parte sem golos, o Cova da Piedade marcou por Gustavo, aos 50 minutos, mas os viseenses deram a volta ao marcador, com golos de Diogo Santos (60'), Carter (64' e 79'), e Jean Patric (90'), subindo, à condição, ao 9.º lugar, com 18 pontos e menos um jogo, enquanto o Cova da Piedade continua no fundo da tabela, em último, com apenas 7 pontos, numa classificação liderada pelo Farense, com 30.

A primeira parte foi de domínio repartido, com as duas equipas a apresentarem sistemas semelhantes, a apostarem em defender bem e a sair rápido para o ataque.

As melhores oportunidades nos primeiros 45 minutos surgiram em lances de contra-ataque, com os viseenses perto do golo em dois lances rápidos de Luisinho pela direita, o primeiro aos 24 minutos, com Latyr a rematar de primeira, para grande defesa de José Costa, e o segundo, aos 39', com o extremo a cruzar e Jean Patric e João Mário a não conseguirem emendar frente à baliza.

A melhor oportunidade de golo seria, no entanto, dos forasteiros, aos 33 minutos, com Gustavo a isolar-se e a rematar ao poste, já com Ricardo Fernandes batido.

O segundo tempo trouxe os golos, com a equipa de Jorge Casquilha a marcar aos 50 minutos, com Gustavo a finalizar um cruzamento de Balogun na esquerda.

A resposta dos comandados de Rui Borges demorou 10 minutos e, na sequência de um livre, Diogo Santos, de cabeça, fez o empate.

Carter precisou apenas de estar quatro minutos em campo para, primeiro aos 64', marcar após assistência de João Mário, e para fazer o 3-1, aos 79', após um contra-ataque iniciado por Jean Patric.

O extremo academista ainda marcaria o último da partida, aos 90', em mais um lance de contra-ataque, rematando cruzado e fora do alcance de José Costa.





Jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Ac. Viseu - Cova da Piedade, 4-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Gustavo, 50 minutos.

1-1, Diogo Santos, 60'.

2-1, Carter, 64'.

3-1, Carter, 79'.

4-1, Jean Patric, 90'.

Equipas

- Ac. Viseu: Ricardo Fernandes, Yang (Tiago Almeida, 60'), Steven Pereira, Mathaus, Jorge Miguel, Diogo Santos, Latyr, Bruno Loureiro (Carter, 60'), Luisinho, Jean Patric e João Mário (Bruninho, 82').

Suplentes: Elísio, Pica, Edgar Abreu, Carter, Bruninho, Tiago Almeida e Facundo Batista.

Treinador: Rui Borges.

- Cova da Piedade: José Costa, Otoó Zue (Liu, 76'), Allef, Yan Victor, Kakuba, Diarra, Gustavo Costa (Cele, 69'), Robson Shimabuku (Vitinho, 65'), Balogun, Gustavo e Marakis.

Suplentes: Tony, Cele, Vitinho, Chico Chen, Liu, Yi Chen e Victor Massaia.

Treinador: Jorge Casquilha.



Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto)..

Ação disciplinar: cartão amarelo para Steven Pereira (27'), Bruno Loureiro (35'), Gustavo (51'), Bruninho (89') e Jean Patric (90').

Assistência: cerca de 250 espetadores.