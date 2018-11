Ac. Viseu-Estoril, 1-2: Canarinhos seguem na luta pelo topo do campeonato

Um golo de Sandro Lima e um autogolo de Kevin Medina deram este domingo a vitória ao Estoril em Viseu, frente ao Académico, que marcou por Nsor, em jogo antecipado da 16.ª jornada da 2.ª Liga.Uma vitória feliz do Estoril, que interrompeu uma série de três jogos dos viseenses sem sofrerem golos, e que começou a ser desenhada aos 16 minutos, num frango de Jonas, que deixou passar por baixo do corpo um remate de Sandro Lima, materializando-se já na segunda parte, com um autogolo de Kevin Medina, aos 48, que desviou para a baliza de Jonas um cruzamento de Aylton Boa Morte.O Académico de Viseu, que procurava a terceira vitória consecutiva, ainda chegou ao empate, aos 41 minutos, com Nsor a ser mais rápido do que os centrais canarinhos e a fazer um chapéu a Igor, que tinha saído da baliza.No segundo tempo, depois do autogolo de Kevin Medina, o Estoril recuou linhas e deu a iniciativa de jogo ao Académico de Viseu, mas, mesmo com as entradas de Luisinho e Barry, o Académico não conseguiu criar grandes oportunidades.Já na compensação, aos 90+3 minutos, o Académico de Viseu poderia ter chegado ao empate, na sequência de um livre da direita que levou a bola ao segundo poste, mas Fall e Rui Miguel atrapalharam-se e não conseguiram cabecear para a baliza, já com Igor batido.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.Académico de Viseu - Estoril Praia, 1-2.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Sandro Lima, 16 minutos.1-1, Nsor, 41.1-2, Kevin Medina, 48 (própria baliza).Equipas:- Académico de Viseu: Jonas, Tomé, André Baumer (Luisinho, 57), Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas (Rui Miguel, 75), Fernando Ferreira, Latyr Fall, Paná, Gasilin (Barry, 65) e Nsor.(Suplentes: Cléber, Pica, Bruno Loureiro, Gabriel, Rui Miguel, Barry e Luisinho).Treinador: Manuel Cajuda.- Estoril Praia: Igor, Filipe, Diakhité, Diney, Furlan, Aylton Boa Morte (Patrão, 86), Gonçalo Brandão, Wallyson, Gustavo (Pedro Queirós, 61), Sandro Lima e Roberto (Dadashov, 73).(Suplentes: César, João Gomes, Dadashov, Patrão, João Góis, Pedro Queirós e Chajia).Treinador: Luís Freire.Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).Ação disciplinar: cartão amarelo para Fernando Ferreira (43), André Baumer (44), Aylton Boa Morte (59), Kevin Medina (71), Filipe (83) e Dadashov (90+3).Assistência: Cerca de 500 espetadores.