Ac. Viseu-Estrela da Amadora, 0-4: amadorenses regressam aos triunfos com primeira parte de luxo

O Estrela da Amadora goleou este sábado o Ac. Viseu por 4-0, em jogo da 25.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, regressando aos triunfos na competição ao fim de cinco jornadas.

Tipote abriu o marcador aos três minutos, com Madson, aos 21' e 67', e Diogo Pinto, aos 37', a sentenciarem a vitória forasteira do conjunto da Reboleira, num jogo dominado pela equipa de Ricardo Chéu.

O triunfo permite ao Estrela da Amadora aumentar a diferença para os lugares de despromoção, subindo provisoriamente ao nono lugar da Liga Sabseg, com 33 pontos, enquanto o Ac. Viseu se mantém no 14.º posto, com 27.

Com uma entrada forte na partida, o Estrela da Amadora colocou-se em vantagem após uma triangulação à entrada da área, que culminou num remate forte e colocado de Tipote, aos três minutos.

Os visitantes aumentaram a diferença no marcador em contra-ataque, com Tipote a surgir nas costas da defesa do Académico de Viseu e a servir Madson à entrada da pequena área, que encostou para o segundo golo, aos 21 minutos.

Antes do intervalo, o contra-ataque do Estrela da Amadora voltou a funcionar, quando Chapi isolou Diogo Pinto, que, à saída do guarda-redes Gril, executou um chapéu eficaz, aos 37 minutos.

O Académico de Viseu foi mais audaz no início da segunda parte e Paul Ayongo esteve perto do golo, num remate à entrada da área, que saiu ao lado da baliza de Nuno Hidalgo, aos 47 minutos.

A equipa de Pedro Ribeiro voltou a criar perigo aos 57 minutos, com o remate forte de Vítor Bruno à entrada da área a sair ligeiramente por cima da baliza dos visitantes.

Aos 67 minutos, Madson concluiu mais um contra-ataque conduzido por Tipote e, com um remate cruzado, sentenciou a vitória do Estrela da Amadora.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu - Estrela da Amadora, 0-4.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Tipote, 3 minutos.

0-2, Madson, 21'.

0-3, Diogo Pinto, 37'.

0-4, Madson, 67'.

Equipas:

- Ac. Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Ricardo Machado, Igor Milioransa (João Vasco, 59'), Ericson, Pana (André Claro, 34), Filipe Cardoso (Renteria, 59'), Adílio (Vítor Bruno, 35'), Paulo Ayongo e Daniel Nussbaumer (Romy Silva, 71').

(Suplentes: Janota, Vítor Bruno, Famana Quizera, André Claro, Renteria, Romy Silva, João Vasco, Bandeira e Sena).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo, Miguel Lopes (Edu Duarte, 81'), Anthony Correia, André Duarte, Afonso Figueiredo, Madson, Chapi (Miguel Rosa, 74'), Mamadou Traoré, Diogo Salomão (Xavi, 68'), Tipote (Maestro, 81') e Diogo Pinto (Aloísio, 74').

(Suplentes: Diogo Santos, Fabrício, Xavi, Aloísio, Maestro, Edu Duarte, Lubega, Michel e Miguel Rosa).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mesquita (28'), Madosn (77'), Ericson (86') e Renteria (90').

Assistência: Cerca de 300 espetadores.