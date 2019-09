Ac. Viseu-Farense, 1-0: Latyr deu seguimento vitorioso a cruzamento de Luisinho

O Académico de Viseu impôs este sábado a segunda derrota da época ao Farense, ao vencer em casa por 1-0, com um golo de Latyr (na foto), em jogo da sexta jornada da Segunda Liga.

O embate, disputado sob chuva e num relvado pesado, opunha o um dos melhores ataques, o Farense, com 10 golos, e uma das melhores defesas, o Académico de Viseu, que apenas tinha sofrido três tentos.

Os anfitriões estiveram praticamente irrepreensíveis defensivamente, mesmo perante o poder ofensivo dos algarvios, que dispuseram da primeira ocasião para marcar aos 44, num remate de Ryan Gauld, que Janota defendeu.

O segundo tempo foi mais animado, com as equipas a chegarem mais vezes junto da baliza contrária. O Académico de Viseu marcou o único golo do jogo aos 48 minutos, por Latyr, que apareceu sem marcação na área e correspondeu a um cruzamento de Luisinho.

Aos 66, numa jogada semelhante, Latyr quase 'bisava', mas, desta vez, Hugo Marques conseguiu defender.

Já com Irobiso e Miguel Bandarra em campo, o Farense continuou a jogar mais tempo no meio-campo adversário, mas a defesa viseense continuou segura.

Jean Patric esteve perto de aumentar a vantagem, aos 85, mas, depois de ultrapassar Hugo Marques, rematou ao lado.

Com este desaire, o Farense 'caiu' para o terceiro lugar, com 12 pontos, atrasando-se face a Sporting da Covilhã, que soma 15 após o triunfo em Chaves (3-2), e Nacional, que conta 14 depois de ter derrotado em casa o Penafiel (2-1).

O Académico de Viseu subiu ao sexto posto, com nove.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu-Farense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Latyr, 48 minutos.

Equipas:

Académico de Viseu: Ricardo Janota, Steven Pereira, Pica, Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira (João Oliveira, 84), Zimbabwe, Latyr, Luisinho (João Mário, 80), Jean Patric e Carter (Facundo Batista, 90).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Yang, Bruno Loureiro, João Oliveira, Johnatan e Facundo Batista).

Treinador: Rui Borges.

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 75), Luís Rocha, Cássio, David Sualehe (Irobiso, 60), Fabrício Jesus, Filipe Melo (Bura, 80), Fábio Nunes, Mayambela, Ryan Gauld e Fabrício Santos.

(Suplentes: Daniel Fernandes, Bura, Miguel Bandarra, Patrick, Irobiso, Rafael Vieira e Alvarinho).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para David Sualehe (57), Fernando Ferreira (69), Carter (89) e João Pica (90+4).

Assistência: cerca de 350 espetadores.