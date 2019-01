Ac. Viseu-Farense, 2-1: Bis de Nsor vale triunfo

Dois golos de Nsor deram este domingo a vitória ao Académico de Viseu na receção ao Farense, por 2-1, num jogo da 17.ª jornada da Segunda Liga em que esteve a perder e concretizou a reviravolta em inferioridade numérica.Os algarvios adiantaram-se por de Fábio Nunes, aos 27 minutos, mas o ganês Nsor assegurou o regresso dos viseenses aos triunfos, após seis jogos sem vencer, com golos aos 27 e 65, quando acabou por se lesionar nos festejos.O golo da vitória do Académico de Viseu foi obtido numa altura em que a equipa anfitriã já estava em inferioridade numérica, após a expulsão, por acumulação de cartões amarelos de Fernando Ferreira, aos 63.O Académico foi novamente orientado pelo treinador adjunto holandês Floris Schaap, uma vez que Manuel Cajuda ainda recupera de uma intervenção cirúrgica, tal como tinha ocorrido em Penafiel.Os anfitriões entraram melhor no jogo e tiveram a primeira situação de perigo aos 16 minutos, com Fernando Ferreira, de livre direto, a obrigar Daniel Fernandes a uma defesa difícil.Na resposta, Fábio Nunes, após ultrapassar dois defesas academistas, rematou para a defesa de Jonas, que viria a ser batido, pelo mesmo jogador, aos 27.O Académico de Viseu respondeu sem grandes ocasiões, até que aos 44 minutos, na sequência de um canto, Nsor de cabeça igualou o encontro.No segundo tempo, as oportunidades foram repartidas. Nsor (47) e Pica (57) ficaram perto do golo e Bernardo (55) também teve uma oportunidade para o Farense voltar à vantagem.Nsor sentenciou o encontro, aos 65, e lesionou-se nos festejos, cedendo o seu lugar ao suplente Luisinho, cinco minutos depois.Até final, o Farense procurou o empate, mas descurou a defesa e foi mesmo a equipa beirã a ficar mais perto do 3-1 do que os algarvios de chegarem ao empate.O Académico de Viseu subiu provisoriamente ao 13º lugar, com 19 pontos, enquanto o Farense ocupa o nono posto, com 23.0-3.0-1, Fábio Nunes, 27'1-1, Nsor, 44'2-1, Nsor, 65': Jonas, Tiago Almeida, Pica, Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas, Fernando Ferreira, Latyr Fall, Bruno Loureiro (Paná, 46), João Mário (André Baumer, 90+1) e Nsor (Luisinho, 70).: Elísio, André Baumer, Paná, Barry, Tomé, Luisinho e Gabriel).: Floris Schaap.: Daniel Fernandes, Godinho, Bernardo, Cássio, Perisic (Alvarinho, 76), Borges (Irobiso, 67), Markovic, Fabrício, Fábio Nunes (André Vieira, 84), Mayambela e Tavinho.: Hugo Marques, Delmiro, Kadri, André Vieira, Irobiso, Simões e Alvarinho).: Rui Duarte.: Vítor Ferreira (AF Braga).: cartão amarelo para Borges (27), Lucas (36), Fernando Ferreira (42 e 63), João Mário (65), Bernardo (72), Irobiso (75). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Fernando Ferreira (63).: Cerca de 400 espetadores.