Ac. Viseu-FC Porto B, 1-0: golo solitário de Carter frente a dragões reduzidos a 10

O Académico de Viseu afastou-se este domigo dos últimos lugares da tabela ao vencer o último classificado FC Porto B por 1-0, na 30.ª jornada da Liga Sabseg, graças a um golo solitário de Carter, em Aveiro.

O avançado quebrou a série de duas derrotas consecutivas do Académico, ao anotar o único tento da partida aos 51 minutos, que valeu uma subida ao 13.º lugar, com 32 pontos, já depois de, aos 29, João Marcelo ter sido expulso nos dragões, que somam agora quatro jogos sem vencer, no último lugar, com 26.

Na ânsia de fugir à lanterna-vermelha, o FC Porto B podia ter inaugurado o marcador logo aos cinco minutos, mas Pica afastou o perigo, depois de Danny Loader ter ultrapassado Ricardo Fernandes.

Os viseenses, que também procuravam fugir dos últimos lugares, responderam pouco depois, por intermédio de Carter, que, numa incursão pelo flanco esquerdo, tirou o cruzamento para Paul Ayongo, solto no 'coração' da área, mas o remate de primeira do ganês saiu por cima da trave. Mais tarde, voltou a acertar mal no esférico, depois de solicitação de Yuri Ribeiro.

Ainda antes da meia hora de jogo, João Marcelo viu o cartão vermelho direto depois de o árbitro considerar que travou Ayongo quando este seguia isolado para a baliza, mas, mesmo com 10, foram os 'dragões' que ficaram perto de inaugurar o marcador, num remate de Rodrigo Valente que acertou no 'ferro', com Boateng a marcar na recarga, mas em fora de jogo.

No segundo tempo, já depois de João Vasco ter desperdiçado uma boa oportunidade e de Bernardo Folha ter rematado de longe para defesa apertada de Ricardo Fernandes, o Académico chegou ao golo num cabeceamento de Carter a responder da melhor forma a um cruzamento de Ayongo.

Os portistas foram à procura do empate e dispuseram de duas oportunidades em dois minutos, primeiro com Boateng a desperdiçar uma sobra dentro da área, ao atirar por cima da trave, e, pouco depois, com Danny Loader a atirar ao lado.

Na outra área, as investidas viseenses em vantagem numérica eram travadas pelo 'guardião' Ricardo Silva, que fez uma grande defesa a remate colocado de João Vasco e, com outra, segurou um 'tiro' de Zimbabwe.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu - FC Porto B, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Carter, 51 minutos.

Equipas:

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Pica, Diogo Santos, Mathaus, Paul Ayongo, Joel Monteiro, Fernando Ferreira (André Carvalhas, 49), Paná (Zimbabwe, 68), Yuri Araújo, João Vasco e Carter (Luisinho, 87).

(Suplentes: Ricardo Janota, Rafael Melo, Fábio Santos, Jeremias Puch, André Carvalhas, Yang Sena, Filipe, Luisinho e Zimbabwe).

Treinador: Zé Gomes.

FC Porto B: Ricardo Silva, Carraça, João Marcelo, Malang Sarr, Rodrigo Conceição, Mor N'diaye, Rodrigo Valente (Rafael Pereira, 77), Bernardo Folha (Diogo Ressurreição, 77), Rodrigo Pinheiro (Carlos Gabriel, 77), Danny Loader (Igor Cássio, 72) e Boateng (Gonçalo Borges, 62).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Gómez, Tiago Matos, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Pedro Justiniano, Carlos Gabriel, Diogo Ressurreição e Igor Cássio).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Santos (06, no banco), Danny Loader (07), Fernando Ferreira (23), Mathaus (58), André Carvalhas (70), Joel Monteiro (74) e João Vasco (90+3). Cartão vermelho direto para João Marcelo (29).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.