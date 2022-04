Ac. Viseu-FC Porto B, 1-1: empate em jogo com três expulsões a abrir a 32.ª jornada da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Académico de Viseu e o FC Porto B empataram esta sexta-feira 1-1, no arranque da 32.ª jornada da Liga Sabseg, em jogo disputado no Estádio Municipal de Aveiro.

Famana Quizera inaugurou o marcador para o Académico de Viseu a fechar a primeira parte, aos 45 minutos, com o FC Porto B a restabelecer a igualdade por Zé Pedro, aos 85, na transformação de uma grande penalidade.

Com o empate, o Académico de Viseu mantém-se no 14.º lugar da Liga Sabseg, com 34 pontos, enquanto o FC Porto B ocupa o 12.º lugar, com 39 pontos.

Numa primeira parte equilibrada, foi o FC Porto B quem deu o primeiro sinal de perigo, com o guarda-redes Gril a opor-se com uma grande defesa a um cabeceamento de Zé Pedro à entrada da pequena área, aos 34 minutos.

A resposta do Académico de Viseu surgiu aos 45 minutos, com Famana Quizera a aproveitar uma saída em falso do guarda-redes Francisco Meixedo e a 'encostar' para o primeiro golo da equipa de Pedro Ribeiro.

A vencer, o Académico de Viseu esteve perto de ampliar a vantagem no início da segunda parte, num remate colocado de Daniel Nußbaumer, com a bola a embater na trave da baliza do FC Porto B.

O FC Porto B reagiu aos 75 minutos, quando Gonçalo Borges surgiu à entrada da grande área para rematar ao lado da baliza do Académico de Viseu.

No minuto seguinte, o FC Porto ficou reduzido a 10 unidades, após expulsão de Bernardo Folha, ao reclamar mão na bola de Ricardo Machado dentro da área do Académico de Viseu, que o árbitro Gustavo Correia não assinalou.

Aos 83 minutos, Tiago Mesquita recebeu ordem de expulsão por acumulação de cartões amarelos, depois de jogar a bola com a mão dentro da grande área do Académico de Viseu, com o árbitro a assinalar uma grande penalidade que Zé Pedro converteu, aos 85, estabelecendo a igualdade final para o FC Porto B.

Já em período de compensação, João Mendes recebeu ordem de expulsão, após uma entrada impetuosa sobre Adilio (90+4), deixando o FC Porto B reduzido a nove unidades.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu-FC Porto B: 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Famana Quizera, 45 minutos.

1-1, Zé Pedro, 85 (grande penalidade).

Equipas:

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Ricardo Machado, Filipe Cardoso, Igor Milioransa, Pana, Ericson (Bandeira, 90), Fernando Ferreira (Renteria, 46), Famana Quizera (Paul Ayongo, 58), Yuri Araújo (João Vasco, 90) e Daniel Nussbaumer (Adílio, 73).

(Suplentes: Janota, Musa Yahaya, André Claro, Renteria, Romy Silva, João Vasco, Bandeira, Adílio e Paul Ayongo).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Ferreira, Zé Pedro, João Marcelo (Romain Correia, 87), João Mendes, Rodrigo Fernandes (Vasco Sousa, 72), Mor Ndiaye, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Varela e Peglow (Tomás Esteves, 62).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Cardoso, Tavares, Tomás Esteves, Vasco Sousa, Diogo Ressurreição, Levi Faustino, Ejaita e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Marcelo (12), Mesquita (39 e 82), Igor Milioransa (60) e João Vasco (90+1). Cartão vermelho direto para Bernardo Folha e João Mendes (90+4) e por acumulação para Mesquita (82).

Assistência: cerca de 300 espetadores.