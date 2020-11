Ac. Viseu-Feirense, 0-1: Golo de Fati fez a diferença no Fontelo

Um golo de Fati, aos 25 minutos, foi o suficiente para o Feirense bater este domingo o Ac. Viseu por 1-0, fora de casa, na oitava jornada da 2.ª Liga.

Num jogo em que foram escassas as oportunidades de golo, os `fogaceiros´ souberam aproveitar a melhor que tiveram na primeira parte para marcarem e somarem mais três pontos na corrida à subida à Liga NOS.

O lance do golo de Fati, aos 25 minutos, foi o único de registo em 45 minutos de futebol mal jogado, com muitas faltas e muitas paragens de jogo. O avançado do Feirense aproveitou um passe de Fábio Espinho para ganhar em velocidade aos centrais do Ac. Viseu e, à saída de Janota, `picar´ a bola sobre o guarda-redes viseense, adiantaando a sua equipa no marcador.

No segundo tempo, o Ac. Viseu foi mais ofensivo, mas sem capacidade para criar grandes oportunidades. A melhor aconteceu aos 62 minutos, com Luisinho a cruzar e Ayongo a cabecear muito perto do poste da baliza de Brígido.

Académico de Viseu que, aos 73 minutos, se viu obrigado a trocar de guarda-redes, com Ricardo Janota a sair com muitas queixas na perna direita e a ser substituído por Ricardo Fernandes, que, aos 74 minutos, negou o golo a João Victor.

Após esta oitava jornada da II Liga, o Feirense subiu ao segundo lugar, à condição, agora com 17 pontos, enquanto o Académico de Viseu averbou a primeira derrota desde a chegada do técnico Pedro Duarte«.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Ac. Viseu - Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Fati, 25 minutos.

Equipas:

- Ac. Viseu: Ricardo Janota (Ricardo Fernandes, 73), Tiago Mesquita, João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira, Diogo Santos, André Carvalhas (Paná, 69), Yuri Araújo (Bruninho, 73), João Vasco (Luisinho, 59) e Paul Ayongo.

Suplentes: Ricardo Fernandes, Fábio Santos, Puch, Carter, Bruninho, Romy, Joel, Luisinho e Paná.

Treinador: Pedro Duarte.

- Feirense: Brígido, Edson Farias, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo, Washington, Tavares (Latyr, 55), Fábio Espinho (Mica, 83), Feliz, Fabrício (João Victor, 65) e Fati (Marcus, 65).

Suplentes: Igor, Ícaro Silva, Cris, Tiago Almeida, Agdon, Latyr, Mica, João Victor e Marcus.

Treinador: Filó.

Árbitro: Flávio Lima (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pica (32), Fabrício (45), João Victor (76), Latyr (79), Paul Ayongo (81) e Washington (90).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.