Ac. Viseu-Feirense, 0-2: fogaceiros sobem ao segundo lugar

O Feirense ascendeu esta segunda-feira ao segundo lugar da Liga Sabseg, apenas atrás do Benfica B que não pode subir, ao vencer fora o Académico de Viseu por 2-0, em encontro da 11.ª jornada.

Em Aveiro, a casa emprestada do conjunto viseense, Steven, aos 57 minutos, e Vargas, aos 66, marcaram os tentos da equipa forasteira, que passou a contar 22 pontos, mais seis do que os viseenses, agora no lote dos quintos classificados.

A primeira metade do encontro mostrou-se equilibrada e sem oportunidades claras de golo, apesar de o Feirense ter tido mais posse de bola e também as melhores aproximações à baliza contrária, assumindo um ligeiro ascendente.

Aos oito minutos, um remate potente de João Paulo de fora da área foi defendido por Gril e, aos 20, num livre à entrada da área, Vargas fez a bola passar um pouco por cima da baliza.

Do lado contrário, destaque para algumas incursões de Luisinho pela direita, mas a defesa da equipa da Feira tapou bem os caminhos para a sua baliza.

O 'nulo' que se verificava ao intervalo foi desfeito pelo Feirense no início da segunda parte, com Steven a cabecear para o fundo da baliza, dando a melhor sequência a um cruzamento da esquerda de João Paulo.

Dez minutos depois, Latyr desmarcou Vargas, que contornou o guarda-redes Gril e fez o segundo golo para os visitantes.

A melhor oportunidade de golo para o Académico de Viseu surgiu já em cima do apito final, com Rentaria a rematar ao ângulo superior esquerdo, para grande defesa de Brígido.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu - Feirense, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Steven, 57 minutos.

0-2, Vargas, 66.

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Nuno Tomás (André Carvalhas, 85), Luisinho, Pana, Famana Quisera, Rentaria (João Vasco, 69), Vítor Bruno (Yuri Araújo, 69), André Claro (Paul Ayongo, 69) e Daniel Nussbaumer.

(Suplentes: Janota, Pica, Yuri Araújo, André Carvalhas, Fernando Ferreira, João Vasco, Ericsson, Igor Milioransa e Paul Ayongo).

Treinador: José Gomes da Silva.

- Feirense: Brígido, Bruno (Cláudio Silva, 80), Sidney Lima, João Pinto, Zé Ricardo, Washington, Latyr (Fábio Espinho, 80), João Paulo (Manu, 79), João Oliveira (Diga, 75), Steven (Tiago Dias, 64) e Vargas.

(Suplentes: Arthur, Diga, William Palácios, Manu, Fábio Espinho, Samuel Teles, Charles, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Tomás (26), Daniel Nussbaumer (33), Vítor Bruno (36) e Vargas (90+1).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.