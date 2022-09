Ac. Viseu-Mafra, 2-0: Viseenses conquistam primeira vitória na Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu alcançou este sábado o primeiro triunfo na Liga Sbaseg e afastou-se da zona de despromoção, ao vencer por 2-0 na receção ao Mafra, no jogo da sétima jornada.Massimo, aos 26 minutos, e Gautier, aos 64, deram os três pontos à formação orientada por Jorge Costa, num jogo entre duas equipas sem grandes preocupações defensivas, e em que os viseenses foram mais eficazes na finalização.

O Ac. Viseu entrou a todo o gás, e logo no primeiro minuto Gautier Ott trabalhou na esquerda e finalizou com um remate muito forte que Samu defendeu com dificuldade.

A melhor oportunidade para o Mafra a acontecer aos 19 minutos, quando Pité, a passe de Murilo, tirou Arthur Chaves da frente e rematou forte com a bola a sair junto ao poste da baliza do Ac. Viseu.

Os viseenses podiam, aos 35 minutos, ter dilatado a vantagem num dupla oportunidade na mesma jogada, primeiro com Arthur Chaves a permitir a defesa Samu, com o guarda-redes do Mafra a conseguir ainda parar a recarga de Massimo.

No segundo tempo, o Mafra entrou melhor e aos 53 minutos só uma grande defesa de Domen Gril impediu o golo de Matheus Oliveira.

Numa rápida transição, o Ac. Viseu chegou ao 2-0, com Gautier Ott a ser mais rápido do que a defesa do Mafra, a isolar-se, a ultrapassar Samu e a atirar para a baliza deserta.

Aos 81 minutos, os viseenses ficaram reduzidos a 10, por expulsão de Milioransa, num encontro que permitiu ao Académico de Viseu deixar, à condição, a zona de descida e subir ao 12º posto, com seis pontos, enquanto o Mafra mantém os sete pontos e o nono lugar.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Massimo, 26 minutos.

2-0, Gautier Ott, 64.

Equipas:

Ac. Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Arthur Chaves, André Almeida, Milioransa, Paná (Messeguem, 58), Nduwarugira, Toro (Famana Quizera, 63), Gauthier Ott, Massimo (Capela, 75) e André Clóvis.

(Suplentes: Janota, Yuri Araújo, Ramirez, Messeguem, Bandeira, Capela, Famana Quizera, Tomás Silva e Vítor Bruno).

Treinador: Jorge Costa.

- Mafra: Samu, Ousamane Diomande (Pedro Pacheco, 59), Leandrinho, Pedro Barcelos, Leonardo, Gui Ferreira, Murilo (Vitor Gabriel, 75), Matheus Oliveira (Pura, 75), Pité (Pedro Lucas, 59), Lucas e Ença Fati (Banjaqui, 59).

(Suplentes: Renan, Bura, Pedro Pacheco, Pedro Lucas, Banjaqui, Diga, Edwin Vente, João Goulart e Vítor Gabriel)

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milioransa (23 e 81), Toro (36), Famana Quiser (79), Rui Ferreira (79) e Lucas (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Milioransa (81).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.