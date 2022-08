Ac. Viseu-Moreirense: 1-3: conégos somam segundo triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense venceu este domingo em casa do Académico de Viseu, por 3-1, conquistando a segunda vitória em outros tantos encontros da 2.ª Liga, 'estragando' o regresso dos viseenses ao Fontelo mais de um ano depois.

Walterson (17 minutos), Bandeira (49), na própria baliza, e Lawrence Ofori (89) foram os autores dos três golos a favor do Moreirense, enquanto André Clóvis (57) reduziu para o Académico de Viseu, que jogou em inferioridade numérica desde os 35 minutos, por expulsão de Pana.

O Moreirense entrou melhor e, aos nove minutos, Aparício esteve perto de marcar, mas o remate fez a bola tocar ligeiramente no poste, com Gautier a responder para o Viseu com um cabeceamento ao lado.

A pressão da formação de Paulo Alves deu frutos e, aos 17 minutos, Walterson inaugurou o marcador num remate rasteiro, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Domen Grill.

Até ao intervalo, Franco (31) podia ter aumentado a vantagem dos 'cónegos', mas rematou ligeiramente ao lado, com Bandeira (38) a atirar para as mãos de Kewin Silva.

A formação de Pedro Ribeiro entrou com nova dinâmica na segunda parte e, apesar de estar em desvantagem numérica, conseguiu equilibrar o jogo, mas acabou por sofrer o segundo golo, aos 49 minutos, num autogolo de Bandeira, aos 49 minutos.

O Académico de Viseu reagiu bem ao 2-0 e conseguiu reduzir oito minutos depois, com André Clóvis a fazer o segundo golo no campeonato com um remate à entrada da área.

Lawrence Ofori confirmou o triunfo dos minhotos aos 89 minutos, com um remate de fora da área.

Com esta vitória, o Moreirense passou a somar seis pontos e isolou-se provisoriamente no topo da 2.ª , enquanto Académico de Viseu se mantém com um ponto.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu-Moreirense: 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Walterson, 17 minutos.

0-2, Bandeira, 49 (na própria baliza).

1-2, André Clóvis, 57.

1-3, Lawrence Ofori, 89.

Equipas:

- Académico de Viseu: Domen Grill, Rafael Bandeira (Mesquita, 62), André Almeida, Ícaro Silva, Capela, Jonathan Toro (Massimo, 46), Pana, Nduwarugira, Gauthier Ott, André Clóvis (Ramírez, 78) e Famana Quizera (Milloransa, 46).

(Suplentes: Janota, Ramírez, Kayque, Currás, Mesquita, Tomás Silva, Milloransa, Massimo e Miguel Sena).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Moreirense: Kevin Silva, David, Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Aparício (Lawrence Ofori, 62), Fábio Pacheco (Soriano Mané, 70), Franco, Kodisang (Pedro Amador, 70), André Luís (Platiny, 85) e Walterson (Camacho, 85).

(Suplentes: Pasinato, Rafael Santos, Ismael, Ibrahima, Soriano Mané, Pedro Amador, Camacho, Lawrence Ofori e Platiny).

Treinador: Paulo Alves

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pana (19 e 35 minutos), David (45+2), Ícaro (48), Franco (59) e Kewin Silva (86). Cartão vermelho por acumulação para Pana (35 minutos).

Assistência: 3.288 espetadores.