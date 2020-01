Ac. Viseu-Nacional, 0-0: Madeirenses ficam a um ponto do líder

O Nacional empatou sem golos em Viseu, frente ao Académico, em jogo da 15.ª jornada da 2.ª Liga e encurtou para um ponto a diferença para o líder, o Farense, derrotado por 3-0 frente ao Benfica B.

Apesar de não ter havido golos, as duas equipas sempre procuraram a baliza adversária, com a melhor oportunidade do jogo nos pés de Gorré, aos 78 minutos, que rematou ao poste da baliza do Académico de Viseu.

Nos primeiros 45 minutos, o jogo foi equilibrado, com os beirões mais perigosos na abordagem à baliza de Daniel, enquanto o Nacional, com mais posse de bola, só por uma vez, aos 23 minutos, obrigou Janota a uma defesa difícil, por Vítor Gomes.

Aos 30 minutos, foi a vez de Daniel brilhar na baliza do Nacional, ao corresponder com uma grande defesa a um cabeceamento de João Oliveira, que levava a bola ao ângulo da baliza do Nacional.

Na segunda parte, houve mais Nacional, perante um Académico de Viseu que foi mais perigoso pelo lado direito, com as investidas de Luisinho, mas faltou sempre gente na área para finalizar.

A melhor oportunidade dos viseenses aconteceu aos 74 minutos, com Latyr à entrada da área a rematar muito forte, e Daniel a defender com dificuldade.

Nos minutos finais, e já com o Académico de Viseu reduzido a 10, pela lesão de Steven Pereira, e já sem substituições para fazer, o Nacional carregou e aos 88 minutos Gorré isolou-se, mas Janota voltou a negar o golo.

Com este empate o Nacional mantém o segundo lugar, agora com 32 pontos, encurtando a diferença para o Farense para apenas um ponto, beneficiando da derrota dos algarvios frente ao Benfica B (3-0). Já o Académico de Viseu desceu para o 11.º lugar, com 20 pontos.

Jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Nacional, 0-0.

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Yang, Steven Pereira, Mathaus, Jorge Miguel, João Oliveira, Latyr (Fernando Ferreira, 84'), Zimbabwe, Luisinho (Bruninho, 69'), Jean Patrick e João Mário (Carter, 76').

Suplentes: Ricardo Fernandes, Tiago Almeida, Pica, Diogo Santos, Bruninho, Fernando Ferreira e Carter.

Treinador: Rui Borges.

- Nacional: Daniel, Kalindi, Rui Correia, Mosevich, Witi, Camacho, Nuno Borges, Ruben Micael (Jota, 77'), Vítor Gomes, Brian Riascos (Gorré, 62') e Rochez.

Suplentes: Ohoulo, Sosa, Jota, Perotti, Gorré, Marcelo Freitas e Júlio César.

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jean Patric (48') e Camacho (90'+6).

Assistência: cerca de 550 espetadores.