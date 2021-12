Ac. Viseu-Nacional, 1-4: Hat-trick de Róchez abate viseenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional venceu esta quarta-feira o Académico de Viseu por 4-1, em jogo da 16.ª jornada da 2ª Liga de futebol, disputado em Aveiro, no qual esteve a perder, mas virou o resultado, com um 'hat-trick' de Róchez.

O Académico de Viseu adiantou-se cedo por André Carvalhas, logo aos quatro minutos, mas o Nacional deu a volta ao marcador ainda na primeira parte com o 'hat-trick' de Róchez (19, 35 e 39), o terceiro de grande penalidade, tendo João Camacho, aos 74 minutos, fechado a contagem.

Os viseenses tiveram uma entrada impetuosa no jogo e adiantaram-se no marcador por André Carvalhas, que executou um remate cruzado já dentro da área, com a bola a entrar junto ao ângulo da baliza defendida por António Filipe.

O Nacional respondeu ao golo sofrido e chegou à igualdade aos 19 minutos, com um remate à entrada da área de Róchez, que aproveitou a apatia da defesa do Académico de Viseu.

O avançado hondurenho consumou a reviravolta no marcador aos 35 minutos, num cabeceamento eficaz à entrada da pequena área, após um cruzamento de Marco Matias.

Perto do intervalo, os insulares ampliaram a vantagem, novamente por Róchez, que converteu uma grande penalidade, que castigou mão na bola de Renteria dentro da área, aos 39 minutos.

Na segunda parte, foi o Académico de Viseu quem assumiu o comando do jogo, mas com o Nacional a tentar surpreender em contra-ataque, sendo que Róchez esteve perto de fazer o quarto golo, mas rematou ao lado da baliza, quando surgiu isolado na área, aos 59 minutos.

O Nacional aumentou a diferença no marcador aos 74 minutos, quando João Camacho aproveitou um mau alívio da defesa do Académico de Viseu para rematar com eficácia à entrada da área e sem oposição.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu - Nacional: 1-4.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

1-0, André Carvalhas, 4 minutos.

1-1, Róchez, 19.

1-2, Róchez, 35.

1-3, Róchez, 39 (grande penalidade).

1-4, João Camacho, 74.

Equipas:

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita (Igor Milioransa, 76), Pica, Pedro Monteiro, Vítor Bruno (Daniel Nußbaumer, 57), Pana, Renteria (André Claro, 46), Luisinho, Yuri Araújo (João Vasco, 76), André Carvalhas (Ericson, 70) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Tiago Correia, Musa Yahaya, André Claro, João Vasco, Ericson, Nuno Tomás, Daniel Nußbaumer e Igor Milioransa).

Treinador: José Gomes.

- Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Witi, Francisco Ramos (Rouai, 83), Danilovic (Alhassan, 83), Vítor Gonçalves (Jota, 79), Marco Matias (André Sousa, 65), João Camacho e Róchez (Dudu, 79).

(Suplentes: Vagner, Rafael Vieira, Alhassan, Chaby, Suliman, André Sousa, Jota, Rouai e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Renteria (34), Paul Ayongo (47), Pica (53) e Igor Milioransa (90+3).

Assistência: cerca de 200 espetadores.