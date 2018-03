Continuar a ler

Tarde fria, e muito chuvosa, na cidade de Viseu, onde Manuel Cajuda procurava a sua primeira vitória no Fontelo, frente a uma Oliveirense necessitada de pontos para fugir aos últimos lugares.Fati aos 18 minutos, de cabeça, na sequência de um canto, adiantou a Oliveirense, na primeira vez em que a equipa de Pedro Miguel chegou até à área viseense.A vencer, a Oliveirense cerrou fileiras e deixou que os comandados de Manuel Cajuda assumissem o controlo do jogo, mas, exceção a um remate perigoso de Capela, o Académico quase não criou perigo para Coelho.Na segunda parte, logo a abrir, Brian Riascos isolou-se, mas rematou ao lado da baliza de Peçanha.A partir daí, sentido único no jogo em direção à baliza de Coelho.Mas, a história do jogo ficaria marcada por dois lances de grande penalidade, o primeiro a castigar uma falta sobre Nsor, que Sandro Lima desperdiçou, ao rematar à barra.Já próximo do final da partida, um segundo penálti, após falta de Coelho sobre Sandro Lima. Zé Paulo, chamado à cobrança, permitiu a defesa ao guarda-redes da Oliveirense.Com o jogo a acabar, aos 90+8 minutos, Serginho isolou-se pela esquerda e, quando cruzou, viu Fábio Santos desviar para a própria baliza, sentenciando a partida que terminou logo depois.Com este empate, o Académico manteve-se com 41 pontos e viu aumentar para cinco a diferença para os lugares de subida à I Liga, enquanto a Oliveirense, agora com 32 pontos, deixou a zona 'vermelha' da tabela.Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.0-1.0-1, Fati, 18 minutos.0-2, Fábio Santos, 90+8 (própria baliza).Peçanha, Tomé, Bura, Bruno Miguel (Fábio Santos,46), Kiko (Rui Miguel, 73), Capela, Zé Paulo, Fernando Ferreira (Barry, 46), Avto, Sandro Lima e Nsor.(Suplentes: Jonas, Josel, Fábio Santos, João Mário, Paná, Rui Miguel e Barry).Manuel Cajuda.Coelho, Alemão, Sérgio Silva, Mathaus, Ricardo Tavares, Serginho, Filipe Gonçalves, João Mendes (António Oliveira, 83), João Amorim (Manuel Godinho, 63), Bryan Riascos e Fati (Diogo Valente, 61).(Suplentes: Jenné, Diogo Sousa, Rafa, Sérgio Ribeiro, António Oliveira, Diogo Valente e Manuel Godinho).Pedro Miguel.Bruno Esteves (AF Setúbal).Cartão amarelo para João Amorim (42), Sérgio Silva (67), Coelho (84), Filipe Gonçalves (85) e Bryan Riascos (89).Cerca de 600 espetadores.