Ac. Viseu-P. Ferreira, 0-4: Castores goleiam com hat trick de Luiz Phellype

O P. Ferreira regressou este domingo à liderança da 2.ª Liga, ao golear por 4-0 no terreno do Ac. Viseu, com um hat trick de Luiz Phellype e um golo de Junior Pius, em jogo da 13.ª jornada.A história do jogo ficou praticamente feita na primeira parte com três golos da formação pacense, frente a um Ac. Viseu que foi sempre inconsequente nas suas ações ofensivas.Luiz Phellype marcou logo aos dois minutos, na recarga a uma bola solta na área viseense, na sequência de um canto.A formação comandada por Vítor Oliveira voltou a marcar aos 14, por Junior Pius, que ganhou uma insistência na área do Académico e desviou de forma subtil de Jonas.Perante uma equipa sem capacidade para criar perigo junto à baliza de Ricardo Ribeiro, o Paços chegou ao terceiro, de novo por Luiz Phellype, que se isolou e, à saída de Jonas, contornou o guarda-redes viseense e atirou para a baliza deserta.O treinador dos viseenses, Manuel Cajuda, apesar de ter reforçado a linha da frente com Gasilin no apoio a Nsor, viu os seus avançados serem presas fáceis dos centrais do P. Ferreira.No segundo tempo, o jogo teve poucos lances perigosos, com o P. Ferreira a chegar ao 4-0 na transformação de uma grande penalidade, novamente por Luiz Phellype, aos 67, num lance que puniu um corte com a mão de Fábio Santos.Até final, a formação de Vítor Oliveira baixou o ritmo e o Ac. Viseu nunca foi capaz de incomodar Ricardo Ribeiro.Com a vitória em Viseu, o P. Ferreira reassumiu a liderança da 2.ª Liga, com 30 pontos, os mesmos que soma o Famalicão, que tem mais um jogo disputado.0-1, Luiz Phellype, 02 minutos.0-2, Junior Pius, 14.0-3, Luiz Phellype, 31.0-4, Luiz Phellype, 67.Jonas, Tiago Almeida, André Baumer (Gasilin, 30), Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas, Fernando Ferreira, Latyr Fall, Paná, Gabriel (Ryan, 67) e Nsor.(Suplentes: Elísio, Pica, Gasilin, Tomé, Bruno Loureiro, Ryan e Barry).Treinador: Manuel Cajuda.Ricardo Ribeiro, Marco Baixinho, Bruno Santos, Junior Pius, Bruno Teles, Fatai, Diaby (Pedrinho, 86), Luís Carlos, Christian, Uilton (Wagner, 62) e Luiz Phellype (Tanque, 76).(Suplentes: Carlos, Wagner, Pedrinho, Marcos Valente, Vasco, Ayongo e Tanque).Vítor Oliveira.Cláudio Pereira (AF Aveiro).cartão amarelo para Junior Pius (33), Fernando Ferreira (57), Gasilin, (59), Fábio Santos (66), Diaby (86) e Wagner (90+2).Cerca de 750 espetadores.