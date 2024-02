Ac. Viseu-Penafiel, 1-0: golo solitário de André Almeida dá vitória aos beirões

O Ac. Viseu venceu este sábado o Penafiel por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga SABSEG, e dilatou para nove a série de partidas consecutivas a pontuar para o campeonato.

Um golo do capitão André Almeida, aos 47 minutos, garantiu os três pontos dos beirões que continuam na sua melhor fase de época, e desde o jogo no Olival, a 25 de novembro, na derrota por 3-0 frente ao FC Porto B, levam uma série de nove encontros sempre a pontuar, com cinco vitórias e quatro empates.

Mais posse de bola dos beirões nos minutos iniciais, mas a primeira oportunidade de golo aconteceu para o Penafiel, aos 13 minutos, com Robinho a servir Adílio que se antecipou aos centrais do Ac. Viseu e desviou a bola do alcance de Gril, mas o guarda-redes viseense foi salvo pelo poste esquerdo da sua baliza.

Respondeu o Ac. Viseu aos 19 minutos, com Sori Mané, na sequência de um pontapé de canto, a enviar a bola à barra da baliza dos durienses.

O segundo tempo abriu praticamente com o golo dos viseenses, com André Almeida, aos 47 minutos e de cabeça, a bater Pedro Silva na sequência de um livre batido por Ott.

Em desvantagem, o Penafiel foi obrigado a assumir mais o jogo, depois de uma primeira parte onde apostou em defender bem e ser rápido nas transições ofensivas.

Aos 60 minutos, Yuri Araújo ficou perto do 2-0, mas chegou ligeiramente atrasado a um cruzamento Ott na esquerda, já com Pedro Silva fora do lance.

Respondeu na jogada seguinte a formação orientada por Hélder Cristovão, com Robinho a aparecer em boa posição na área, só com Gril pela frente, mas o guarda-redes viseense evitou o empate.

Aos 75 minutos o esloveno teve nova intervenção decisiva, ao responder com uma grande defesa ao remate acrobático de Reko.

Após a 21.ª jornada, o Ac. Viseu soma 30 pontos, ocupando o sétimo lugar, à condição e com um jogo em atraso, enquanto o Penafiel mantém a 12.ª posição, com 25 pontos, e poderá ser ultrapassado pelo U. Leiria, que joga no domingo no recinto do AVS, na Vila das Aves.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Ac. Viseu - Penafiel, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, André Almeida, 47 minutos.

Equipas:

Ac. Viseu: Gril, João Pinto, André Almeida, Nduwarugira, Milioransa, Sori Mané, Marquinho (Samba Koné, 71), Messeguem (Famana Quizera, 46), Yuri Araújo (Miguel Bandarra, 87), Ott (Martim Ferreira, 90+3) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Miguel Bandarra, Henrique Gomes, Kauã Oliveira, Samba Koné, Famana Quizera, Martim Ferreira, Rodrigo Pereira e Steven Petkov).

Treinador: Jorge Simão.

Penafiel: Pedro Silva, Rúben Pereira, Diogo Brito, Rúben Freitas, Robinho, João Oliveira (Suker, 78), Reko, Filipe Cardoso (Gabriel Barbosa, 81), João Silva (Bruno Pereira, 64), Adílio Santos (Diogo Batista, 64) e Hugo Firmino (Diogo Vieira, 78).

(Suplentes: Manuel Baldé, Bruno Pereira, Suker, Edu Pinheiro, Gabriel Barbosa, Chico, Diogo Batista, Miguel Maga e Pedro Vieira).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Cardoso (35), Adílio Santos (38), Nduwarugira (40) e João Pinto (45+2)

Assistência: 464 espectadores