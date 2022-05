Ac. Viseu-Penafiel, 1-2: durienses vencem com reviravolta no marcador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel venceu esta sexta-feira fora o Académico de Viseu, por 2-1, depois de ter estado a perder, num jogo a contar para a derradeira jornada da 2.ª Liga, com as duas equipas já com a manutenção garantida.

A jogar em Aveiro, a sua casa emprestada, o conjunto viseense adiantou-se no marcador através de Paul Ayongo, aos 54 minutos, mas os penafidelenses operaram a reviravolta com golos de Vasco Braga (61') e Edi Semedo (72').

A equipa visitante entrou melhor na partida e, à passagem do minuto sete, Gonçalo Loureiro ficou perto de inaugurar o marcado, com um remate de cabeça, que enviou a bola à barra da baliza defendida por Janota, após um canto marcado na esquerda.

Ao minuto 14, a equipa penafidelense chegou mesmo a introduzir a bola no fundo da baliza do Académico de Viseu, mas o lance já tinha sido interrompido por fora de jogo de Edi Semedo.

Aos poucos, os 'viriatos' foram equilibrando a partida e, aos 21 minutos, Quizera marcou, após uma bola mal batida por Caio Secco, mas a jogada foi invalidada por fora de jogo do luso-guineense.

Aos 40 minutos, Ronaldo Tavares surgiu desmarcado na área contrária e rematou para uma defesa apertada de Janota para canto.

Logo a abrir o segundo tempo, o Penafiel viu mais um golo anulado por fora de jogo de Edi Semedo e, aos 54 minutos, Paul Ayongo inaugurou o marcador, após uma assistência de Quizera.

O médio do Académico de Viseu recuperou uma bola no meio-campo adversário e isolou Ayongo que, à entrada da grande área, rematou cruzado para a baliza de Caio Secco.

Mas a vantagem durou apenas sete minutos, até Vasco Braga, que entrou na partida após o intervalo, repor a igualdade, através de um remate muito colocado, com a bola a passar junto ao poste esquerdo da baliza de Janota.

Pouco depois, Vasco Braga esteve perto de bisar na partida, mas rematou ao ferro. No entanto, o golo acabou mesmo por aparecer, aos 72 minutos, numa bela jogada de Edi Semedo, que surgiu desmarcado no lado direito e rematou cruzado para dentro da baliza, protagonizando a cambalhota no marcador.

Os viseenses jogaram os minutos finais com menos um jogador, com a expulsão de Paul Ayongo por acumulação de amarelos.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu-Penafiel, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Paul Ayongo, 54 minutos.

1-1, Vasco Braga, 61'.

1-2, Edi Semedo, 72'.

Equipas:

- Académico de Viseu: Janota, Igor Milioransa, Pedro Monteiro, Mesquita (Ricardo Machado, 75), João Vasco (Sena, 82), Filipe Cardoso (Ericsson, 82), Pana (Rentaria, 75), Bandeira, Paul Ayongo, Adílio e Famana Quizera.

(Suplentes: Rafa, Vitor Bruno, André Claro, Rentaria, Ericsson, Nuno Tomás, Ricardo Machado e Sena).

Treinador: José Gomes da Silva.

- Penafiel: Caio Secco, Ruca, Lucas (Silvério, 62), Gonçalo Loureiro, Edson Farias, Pedro Prazeres (Zé Valente, 62), David Caiado (Vasco Braga, 45), Leandro, Édi Semedo (Gustavo Henrique, 90+2), Ronaldo e Feliz.

(Suplentes: Filipe, Silvério, Ludovic, Zé Valente, Rui Pedro, Vasco Braga e Gustavo Henrique).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paul Ayongo (27 e 90), David Caiado (32) e Vasco Braga (63). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Paul Ayongo (90).

Assistência: cerca de 100 espetadores.