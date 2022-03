Ac. Viseu-Rio Ave, 0-1: golo de Aziz vale liderança provisória aos vila-condenses

No jogo que abriu a 27ª jornada da Liga Sabseg, o Rio Ave deslocou-se até Aveiro e bateu o Ac. Viseu por 1-0. Com um golo de Aziz, a equipa de Luís Freire chegou às quatro vitórias consecutivas e subiu, ainda que de forma provisória, ao 1º lugar da tabela classificativa e pressiona assim o Casa Pia, que só joga no domingo.Apesar do triunfo da formação de Vila do Conde, a primeira grande ocasião até foi do Ac. Viseu, mas Paná foi incapaz de dar a melhor direção a um cruzamento de André Claro pela esquerda. A partir daí, o Rio Ave foi crescendo e assumindo as despesas do encontro. Assim, já depois de Guga ter testado a atenção de Domen Gril, Joca e Pedro Mendes estiveram muito perto do golo aos 29’, com o primeiro a atirar à barra e o segundo a falhar a centímetros da baliza. Dessa forma, o intervalo chegou com o 0-0 no marcador.Por seu lado, a etapa complementar arrancou praticamente com o golo forasteiro. Aos 56’, depois de um cruzamento da direita de Costinha e de uma má abordagem tanto de Pedro Monteiro como de Domen Gril, Aziz subiu mais alto do que toda a gente e desviou para golo, o seu 9º nesta edição da Liga Sabseg. Guga ainda atirou ao poste e o Ac. Viseu procurou uma reação nos minutos finais, mas que não se traduziu em ocasiões de golo. O 1-0 a favor dos rioavistas acabou por se manter até ao apito final.Na próxima jornada, o Rio Ave recebe o Trofense e o Ac. Viseu visita o terreno do Feirense.