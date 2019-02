Ac. Viseu-Sp. Braga B, 4-0: Sair da crise com uma goleada

O Académico de Viseu goleou este domingo o Sporting de Braga B, por 4-0, em jogo da 23.ª jornada, e interrompeu uma série de seis partidas sem vencer na 2.ª Liga, com os bracarenses a caírem para o último lugar.Luisinho (46), Diogo Santos (75), João Victor (81) e João Mário (86), construíram a maior goleada dos viseenses na temporada, num jogo de sentido único, frente a um Sporting de Braga B que só a espaços conseguiu incomodar Ricardo Janota.Uma primeira parte de domínio quase absoluto do Académico de Viseu, que, contudo, só aos 36 minutos ficou perto do golo, por Luisinho, que, num bom lance individual, a passar por vários adversários, acertou na barra da baliza defendida por Tiago Pereira.O Sporting de Braga B, aos 41 minutos, podia ter marcado, mas Ricardo Janota fez uma grande defesa a remate de Denisson.O Académico de Viseu, que entrou em campo para este jogo no último lugar da II Liga, manteve o domínio da partida durante o segundo tempo e começou o segundo tempo praticamente a marcar, por Luisinho, que fez uma recarga vitoriosa a um remate de Lucas.Aos 63 minutos, Rui Santos reforçou a frente de ataque com as entradas de Tiago Dias e Elias Emanuel, e o Braga B esteve perto do empate, aos 64 minutos, mas Ricardo Janota, com mais uma grande defesa, evitou o golo de Denisson.Aos 75 minutos, Diogo Santos, na sequência de um canto fez o 2-0, e o Académico ficou confortável no jogo, aproveitando dois rápidos contra-ataques, para construir a goleada. Primeiro com João Victor (81) a 'fuzilar' Tiago Pereira, após cruzamento da esquerda de Nélson Lenho, e depois João Mário (86) a desviar 'à boca da baliza' um cruzamento da direita de Luisinho.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.0-0.1-0, Luisinho, 46 minutos.2-0, Diogo Santos, 75.3-0, João Victor, 81.4-0, João Mário, 86.Ricardo Janota, Tomé, Pica, Kevin Medina, Nélson Lenho, Diogo Santos, Fernando Ferreira (Latyr Fall, 71), Paná, Luisinho, Lucas (João Mário, 74) e João Victor (Nsor, 84).(Suplentes: Elísio, André Baumer, Tiago Almeida, João Mário, Latyr Fall, João Mário, Nsor e Barry).Rui Borges.Tiago Pereira, Casimiro, Bruno Wilson, David Carmo, Pedro Amador, Denisson (Franklin, 82), João Tavares, Makouta (Tiago Dias, 63), Miguel Crespo, Soleri (Elias Emanuel, 63) e André Ribeiro.(Suplentes: Filipe Pereira, Inácio, Elias Emanuel, Franklin, Afonso Caetano, Moura e Tiago Dias).Rui Santos.Iancu Vasilica (AF Vila Real).cartão amarelo para Bruno Wilson (20).Cerca de 450 espetadores.