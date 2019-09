Ac. Viseu-Sp. Covilhã, 1-3: Serranos retomam liderança

O Sporting da Covilhã venceu em Viseu o Académico por 3-1 e mantém a liderança da 2.ª Liga, só com vitórias, após a quarta jornada.Foi um Covilhã eficaz que se impôs a um adversário que ainda não tinha sofrido golos no campeonato, tendo os serranos vencido com golos de Bonani (12), Zarabi (69) e um autogolo de Tiago Almeida (90+5), com Carter a marcar para o Académico, aos 38.Numa primeira parte de domínio repartido, o Covilhã adiantou-se logo aos 12 minutos, num lance em que Ricardo Janota bateu mal uma bola que caiu nos pés de Bonani, que aproveitou o brinde.Após alguns minutos de desacerto, com várias falhas defensivas, o Académico de Viseu reencontrou-se e foi mais dominador até final da primeira parte, conseguindo o empate aos 38 minutos, num livre direto de Carter, que bateu forte sem hipóteses para Carlos Henriques.No segundo tempo, entrou melhor o Académico, mas foi o Covilhã a voltar a marcar, com Zarabi a desviar ao segundo poste um livre marcado da esquerda.Aos 74 minutos, o Covilhã ficou reduzido a 10, com a expulsão de Rodrigo, por duplo amarelo, e o Académico aproveitou para pressionar mais o adversário, mas sem conseguir criar grandes oportunidades.O resultado fechou aos 90+5, já em fase de desespero dos viseenses, com Kukula numa transição rápida a rematar cruzado e Tiago Almeida a desviar para o fundo da sua baliza.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.Académico de Viseu - Sporting da Covilhã, 1-3.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Bonani, 12 minutos.1-1, Carter, 38.1-2, Zarabi, 68.1-3, Tiago Almeida, 90+5 (própria baliza).Equipas:- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Almeida, Pica, Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira, João Oliveira (Latyr, 73), Zimbabwe, João Mário (Luisinho, 58), Bruninho (Jean Patric, 73) e Carter.(Suplentes: Ricardo Fernandes, Edgar Abreu, Bruno Loureiro, Latyr, Jean Patric, Filipe e Luisinho).Treinador: Rui Borges.- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Brendon, Rodrigo, Zarabi, Daniel Martins, Jean (Mika, 63), Gilberto, Bonani (Daffé, 90+3), Kukula (Joel, 90+6) e Adriano.(Suplentes: Igor, Deivison, Joel, Jaime, Daffé, Soares e Mica).Treinador: Ricardo Soares.Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).Ação disciplinar: cartão amarelo para Carlos Henriques (37), Jean (48), Rodrigo (66 e 74), Carter (66) e Zimbabwe (69). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Rodrigo (74).Assistência: cerca de 900 espetadores.