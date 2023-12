Ac. Viseu-Torreense, 0-0: poucas oportunidades em jogo a zeros

O Ac. Viseu e o Torreense empataram este sábado sem golos, em jogo da 14.ª jornada da Liga Sabseg, realizado no Estádio do Fontelo, em Viseu, num embate com mais luta do que bom futebol.

As duas equipas mostraram-se muito empenhadas em defender, pelo que não se estranhou que o primeiro remate acontecesse apenas aos 23 minutos, e na sequência de um canto, com Pipe Gomez a fazer a bola passar próximo do poste esquerdo da baliza viseense.

A resposta do Ac. Viseu surgiu aos 26 minutos, numa incursão de Ott pela esquerda e a servir Famana na pequena área, mas um corte providencial de João Afonso evitou o golo dos beirões.

Aos 42 minutos, numa transição rápida, Pipe Gomez obrigou Gril a uma defesa difícil e antes do intervalo, aos 44', o árbitro Carlos Macedo expulsou o treinador do Ac. Viseu, Jorge Simão, por protestos.

O segundo tempo foi a papel químico do primeiro, com uma vintena de minutos com esporádicas situações de maior aperto junto das balizas, e sem qualquer clara oportunidade de golo.

O lance de maior perigo aconteceu aos 88 minutos, com um remate forte de André Rodrigues, que fez a bola a passar muito perto da barra da baliza viseense.

Após a 14.ª jornada, o Ac. Viseu soma 16 pontos, e subiu, à condição, à 12.ª posição na tabela, enquanto o Torreense tem 21 pontos e ocupa o sexto lugar da Liga Sabseg.





Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu

Académico de Viseu - Torreense, 0-0

Equipas:

- Académico de Viseu: Gril, João Pinto, André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes, Messeguem (Samba Koné, 89), Sori Mané, Famana Quizera (Marquinho, 61), Daniel Labila (Maiga, 61), Ott e André Clóvis (Steven Petkov, 82)

(Suplentes: Mbyae, Samba Koné, Steven Petkov, Nduwarygira, Maiga, Miguel Bandarra, Tomás Silva, Igor Milioransa e Marquinho)

Treinador: Jorge Simão

- Torreense: Vagner, D'Alberto, João Afonso, Tassano, Joãozinho, Balanta Jr. (Benny, 76), Renteria, Keffel (Simão, 74), Pipe Gomez (Jonathan arriba, 68), Correa (André Rodrigues, 74) e Whelton Fiel (Patrick, 68)

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Benny, Simão, Elimbi, Jonathan Arriba, André Rodrigues, Rodrigo Borges, Patrick e Guzman)

Treinador: Nélson Veríssimo

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Balanta Jr. (08), Messeguem (33), Keffel (72)

Assistência: 1678 espetadores