Aca. Viseu-Casa Pia, 1-0: viseenses afundam lisboetas no último lugar

Um golo de penálti deu este domingo a vitória ao Ac. Viseu frente ao Casa Pia (1-0) em jogo da 24.ª jornada da 2.ª Liga e afundou ainda mais os lisboetas no último lugar.

Após uma primeira parte sem golos no Fontelo, o Académico de Viseu marcou por Carter, aos 48 minutos, na transformação de um penálti, a castigar falta do guarda-redes Vanderlaan sobre o avançado australiano.

Nos primeiros 45 minutos não houve grandes lances de perigo, mas o Casa Pia teve as melhores oportunidades, a primeira negada pelo guarda-redes Janota, aos 10 minutos, após um remate acrobático de Enoh, que atirou ao poste, minutos depois.

O segundo tempo foi diferente, com os beirões mais esclarecidos na frente de ataque e a criarem mais lances de perigo junto da baliza de Vanderlaan.

Chegaram ao golo praticamente no reatamento da partida, de penálti, depois de Carter se escapar na área e ter sofrido falta de Vanderlan, que o próprio se encarregou de transformar em golo.

Em vantagem o Académico desinibiu-se e criou uma mão cheia de claras oportunidades que só a falta de eficácia na finalização, e a inspiração do guarda-redes do Casa Pia, evitaram a goleada.

Aos 50 minutos, Carter serviu João Mário que isolado rematou à figura de Vanderlaan.

O mesmo João Mário, os 80 minutos, cruzou para Jean Patric, só com Vanderlaan pela frente, permitir a defesa do guarda-redes do Casa Pia. Já aos 86', seria Latyr, completamente isolado, a rematar muito por cima da baliza.

O Viseu teve nova oportunidade aos 89', com Nathan Jr, acabado de entrar, a ganhar na direita e a rematar forte para mais uma defesa difícil do guarda-redes do Casa Pia.

Já nos descontos, o Casa Pia poderia ter empatado, mas Janota desviou com a ponta dos dedos um remate colocado de Fornah.

Com o triunfo, o Académico de Viseu subiu ao oitavo lugar, com 34 pontos, enquanto o Casa Pia é cada vez mais último, com apenas 11 pontos, já a 13 dos lugares de manutenção.

Jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Ac. Viseu - Casa Pia, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Carter, 48 minutos (penálti).

Equipas:

- Ac. Viseu: Ricardo Janota, Rui Silva, Pica, Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira (Jean Patric, 70'), Zimbabwe, João Oliveira, Luisinho, João Mário (Nathan Jr, 88') e Carter (Latyr, 78').

Suplentes: Ricardo Fernandes, Bruninho, Bruno Loureiro, Latyr, Filipe, Nathan Jr e Jean Patric.

Treinador: Rui Borges.

- Casa Pia: Vanderlaan, Joel, Pedro Machado, Kelechi, Tiago André, Savio (Jeka, 77'), Fornah, Martim (Kikas, 63'), Alexandros, Kenidy (Damien Furtado, 62') e Enoh.

Suplentes: Rafael, Jeka, Kikas, Dantas, David Rosa, Caio Marcelo e Damien Furtado.

Treinador: Ricardo Peres.

Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Martim (54).

Assistência: cerca de 500 espetadores.