Académica- V. Guimarães B, 1-1: Empate surgiu de penálti

A Académica e o V. Guimarães B empataram este sábado 1-1, em jogo da 20.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Cidade de Coimbra.A briosa marcou aos 10 minutos, no seguimento de um canto apontado por Júnior Sena, em que Dias ajeita de calcanhar na área antes do remate certeiro do defesa central João Real, que regressou hoje à titularidade.A equipa vimaranense, que tinha dominado os instantes iniciais da partida, não se deixou intimidar e durante os primeiros 45 minutos causou sempre muitos calafrios na área contrária, à qual conseguia chegar com alguma facilidade.Aos 19 minutos, Peçanha teve de se esticar para evitar o empate, num remate rasteiro de fora de área de Al Musrati, em que a bola desviou no corpo de um jogador da briosa.No segundo tempo, o Vitória de Guimarães B voltou a estar muito perto do golo aos 52 minutos, mas o remate de Hélder, já com o guarda-redes Peçanha fora do lance, foi intercetado sobre a linha de golo por Yuri Matias.O empate acabou por surgir aos 74 minutos, por Aziz, na marcação de uma grande penalidade, a castigar um alegado derrube de Mike sobre si.Ao intervalo: 1-0.1-0, João Real, 10 minutos.1-1, Aziz, 74 (grande penalidade).: Peçanha, Dias (Fernando Alexandre, 83), Yuri Matias, João Real, Mike, Reko, Traquina, Guima (Marinho, 79), Júnior Sena, Hugo Almeida e Romário Baldé (Djoussé, 77).Suplentes: Ricardo Moura, Joel, Marinho, Jean Felipe, Djoussé e Fernando Alexandre.Treinador: João Alves.: Dani Figueira, Romain, Dénis (André Almeida, 65), Phete, David Sualehe, Maga, Al Musrati, Rosier (Reisinho, 75), Mimito, Aziz e Hélder (Bence Biró, 86).Suplentes: Tiago Martins, Elias, Ouattara, Reisinho, André Almeida, Bence Biró e Dani Silva.Treinador: Alex Costa.: Gustavo Correia (AF Porto).: Cartão amarelo para Mimito (49), Dénis (62), Romain (62), David Sualehe (69), Reko (90+1), Maga (90+1).: 2.643 espetadores.