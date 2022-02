Académica-Ac. Viseu, 1-2: Viseenses respiram melhor com triunfo carimbado perto do fim

O Académico de Viseu venceu esta segunda-feira a Académica por 2-1, em Coimbra, em jogo da 24.ª jornada da Liga Sabseg, deixando a Briosa cada vez mais 'afundada' no último lugar do campeonato.



A equipa viseense foi para intervalo a vencer com golo de Daniel Nussbaumer, aos 33 minutos. No segundo tempo, a 'briosa' conseguiu chegar à igualdade por João Carlos, aos 74 minutos, mas Ricardo Machado ditou o resultado final aos 83 minutos.

Os estudantes continuam como lanterna-vermelha da Liga Sabseg, com 14 pontos, a dois pontos do Varzim, 17.º e antepenúltimo, e a cinco do Sporting da Covilhã, no 16.º posto, que dá acesso a lutar pela permanência.

O Académico de Viseu, que não vencia há cinco jogos, ocupa a 14.ª posição, com 27 pontos.

A Académica iniciou a partida ao ataque e aos quatro minutos quase marcava num grande remate de Costinha, travado por uma boa defesa do guarda-redes Rafa. No seguimento da jogada, Reko ainda introduziu a bola na baliza do Académico de Viseu, mas estava em posição irregular.

À meia hora de jogo, a equipa viseense esteve perto de inaugurar o marcador num remate de André Claro, à entrada da área, após uma boa jogada de envolvimento, que foi defendido pelo guarda-redes Stojkovic.

Três minutos depois, o Académico de Viseu chegou mesmo ao golo, por Daniel Nessbaumer, que isolado por Paul Ayongo efetuou um primeiro remate defendido pelo guardião da Briosa, mas à segunda marcou, apesar de estorvado por João Diogo e Traquina.

Os estudantes ameaçaram o empate aos 38 minutos, por João Carlos, depois de uma arrancada de Hugo Seco que cruzou para a área, mas Erickson antecipou-se e atirou pela linha de fundo.

A Académica entrou a 'todo o gás' no segundo tempo e João Carlos esteve perto do golo aos 53 minutos, mas o remate saiu às malhas laterais.

Aos 66 minutos, Igor Milioransa quase que fazia autogolo num corte de cabeça pela linha de fundo.

O empate surgiu aos 74 minutos, num remate do avançado brasileiro João Carlos, a passe de João Diogo, e a Académica empolgou-se para operar a reviravolta.

No entanto, foi o Académico de Viseu a estar novamente mais perto de passar para a frente do marcador, aos 78 minutos, num remate de Danirl Nussbaumer defendido por Stojkovic.

O golo da vitória da equipa viseense aconteceu aos 83 minutos, num golpe de cabeça de Ricardo Machado, num pontapé de canto cobrado por Vítor Bruno.

A Briosa arriscou o empate, mas Pedro Monteiro na linha de golo desviou um remate de João Carlos, aos 89 minutos. Aos 90+1 Toro, dentro da área, falhou o remate quando estava numa excelente posição.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica-Académico Viseu 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Daniel Nussbaumer, 33 minutos.

1-1, João Carlos, 74.

1-2, Ricardo Machado, 83.

Equipas:

- Académica: Stojkovic, João Diogo, Zé Castro, Jorge Filipe, Dias (Mimito, 58), Reko, Traquina, Fábio Vianna (David Sualehe, 46), Hugo Seco (Toro, 46), Costinha (Fatai, 68) e João Carlos.

(Suplentes: Mika, David Sualehe, Mimito, Toro, Fatai, Luís Aurélio, Caballero, Justiniano e Fábio Fortes).

Treinador: Pedro Duarte.

- Académico de Viseu: Rafa, Mesquita, Pedro Monteiro, Ricardo Machado, Igor Milioransa, Adílio (Vítor Bruno, 74), Ericsson, Filipe Cardoso, André Claro (Famana Quisera, 80), Daniel Nussbaumer (Bandeira, 90) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Musa Yahaya, Vítor Bruno, Famana Quisera, Çakar, Romy Silva, Bandeira e Sena).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Monteiro (40), Dias (43), André Claro (79), Ericsson (80), Tiago Mesquita (81), Rafa (85), Mimito (90+2) e Igor Milioransa (90+6).

Assistência: 2.448 espetadores.