Académica-Casa Pia, 0-2: Autogolo de Zé Castro abriu caminho à vitória

Um autogolo do defesa Zé Castro abriu este domingo caminho à vitória do Casa Pia frente à Académica por 2-0, em Coimbra, em jogo da 28.ª jornada da 2.ª Liga.

Depois do autogolo, ocorrido na primeira parte, aos 21 minutos, a equipa lisboeta ainda marcou no segundo tempo, aos 63', por Saviour Godwin, afundando ainda mais a formação de Coimbra no último lugar do campeonato.

O Casa Pia entrou a todo o 'gás' na partida e aos 16 minutos Mika, com uma excelente estirada, evitou o golo de Saviour Godwin, num remate rasteiro já dentro da área da Briosa.

Com dificuldades em chegar ao último reduto do adversário, a Académica conseguiu criar perigo aos 19 minutos, mas o remate de Toro, dentro da área, foi desviado pela linha final pelo corpo de Vasco Fernandes.

Aos 21 minutos, o Casa Pia inaugurou o marcador, com um autogolo de Zé Castro, que, ao tentar cortar a bola, após cruzamento rasteiro de Lucas Soares, desviou-a para dentro da sua baliza.

Dois minutos depois, a 'briosa' poderia ter empatado, mas Traquina isolado permitiu a defesa ao guarda-redes Ricardo Batista.

Os 'estudantes' passaram a estar mais próximos da área adversária e, aos 37 minutos, Fábio Vianna, num 'disparo' de fora de área, obrigou Ricardo Batista a uma defesa apertada, desviando a bola por cima do travessão.

No segundo tempo, a Académica surgiu mais pressionante e, aos 48 minutos, Reko atirou por cima, com perigo, após uma boa jogada na área adversária.

A ocasião mais flagrante para a 'briosa' empatar ocorreu ao minuto 57, por Costinha, que falhou o remate junto à pequena área, após cruzamento de Reko na direita.

O Casa Pia fixou o resultado aos 63 minutos, num grande golo de Saviour Godwin, que, descaído para esquerda do seu ataque, desferiu um potente remate ao ângulo superior direito da baliza defendida por Mika.

Os 'estudantes' ainda tentaram reduzir a desvantagem por Fatai, aos 68 e 74 minutos, e aos 90+2, por João Mário, mas sem sucesso.

Com este resultado, o Casa Pia mantém a segunda posição no campeonato, com 56 pontos, a um ponto do líder Rio Ave, quando faltam disputar seis jogos.

A Académica é cada vez mais lanterna-vermelha, com 15 pontos, a 11 pontos do Sporting da Covilhã (que ainda não jogou nesta jornada), 16.º classificado, em lugar que dá acesso ao 'play-off' de manutenção.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Casa Pia 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Zé Castro, 21 minutos (na própria baliza).

0-2, Saviour Godwin, 63.

Equipas:

Académica: Mika, João Diogo (Guilherme, 71), Zé Castro, Justiniano (Pavlic, 88), Fábio Vianna, Reko (Mimito, 71), Vasco Gomes, Toro, Traquina (Hugo Seco, 71), Costinha (João Mário, 88) e Fatai.

(Suplentes: Stojkovic, David Sualehe, João Mário, Mimito, Pavlic, João Lucas, Michael Douglas, Guilherme e Hugo Seco).

Treinador: José Gomes.

Casa Pia: Ricardo Batista, Kelechi, Vasco Fernandes, Zolotic (Sanca, 77), Taira, Cuca (Nuno Borges, 62), Lucas Soares, Leonardo Lelo, Banjaqui (Jota, 62), Saviour Godwin (Hebert, 77) e Antoine (João Vieira, 88).

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Jota, Galo, Vitó, João Vieira, Nuno Borges, Sanca e Hebert).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zolotic (10), Toro (11), Saviour Godwin (27) e Hugo Seco (89).

Assistência: 1.038 espectadores.