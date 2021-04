Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Académica-Chaves acabou com cabeçada e confusão: veja as imagens Paulo Vítor desentendeu-se com Bouldini no final do encontro





Académica-Chaves acabou com cabeçada e confusão: veja as imagens