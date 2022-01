Académica e Rio Ave reagendado para quarta-feira

O jogo entre a Académica e o Rio Ave, que foi esta segunda-feira adiado, por os estudantes não terem o número mínimo e regulamentar de atletas disponíveis, vai realizar-se esta quarta-feira, a partir das 18 horas. Depois de, nos últimos dias, os clubes terem trocado comunicados, com a Académica a criticar a falta de "fair-play" dos vilacondenses e estes a lembrarem que a Briosa tinha apenas cinco jogadores infetados, os dois emblemas optaram agora por lançar um comunicado conjunto.A Direção da Associação Académica de Coimbra e a Direção do Rio Ave Futebol Clube, informam os associados e adeptos dos dois emblemas, que chegaram a acordo para adiamento do jogo de hoje, a contar para o campeonato da Liga 2 de futebol.Informam ambas as direções que a partida se disputará na próxima quarta-feira, pelas 18h00 horas, altura em que parte significativa das dificuldades manifestadas pela Académica, no seu pedido de adiamento do jogo, designadamente das que se referem à infeção de vários atletas por coronavírus, se encontrarão previsivelmente resolvidas.Esclarecem ainda ambas as Direções que as posições anteriormente tomadas sobre este assunto, através de comunicados publicados nas respetivas páginas oficiais, nunca pretenderam beliscar sequer, a excelente relação que sempre existiu e sempre existirá, entre a Académica e o Rio Ave FC.Fica reconhecido que a Académica tinha razões objetivas para solicitar o adiamento ora acordado, bem como fica esclarecido que nunca o Rio Ave FC pretendeu colocar em causa o fair-play que, na visão de ambos os emblemas, deve presidir sempre à realização das diversas competições do futebol português.Finalmente, apelam as duas Direções à presença dos respetivos adeptos, no referido jogo, crentes de que Académica e Rio Ave FC terão condições de apresentar um excelente espetáculo desportivo a quem se deslocar ao estádio Cidade de Coimbra, para presenciar o encontro.A Direção da Associação Académica de Coimbra/OAFA Direção do Rio Ave Futebol Clube