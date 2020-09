Académica-Estoril, 1-0: Estudantes arrancam 2.ª Liga com vitória caseira

O marroquino Bouldini marcou este domingo o único golo da vitória da Académica na receção ao Estoril, em jogo da segunda jornada da 2.ª Liga.

A briosa iniciou com 'pé direito' a nova temporada, depois da partida inaugural com o Académico de Viseu ter sido adiada devido a casos de covid-19 na equipa viseense.

Numa primeira parte equilibrada, sem grande intensidade, em que a Académica tentou dominar, as melhores oportunidades pertenceram ao Estoril, com destaque para o avançado ganês Aziz.

Aos 29 minutos, o jovem atacante, de 21 anos, atirou cruzado para defesa de Mika e, aos 37, desperdiçou a melhor ocasião de toda a primeira parte.

Vidigal cruzou na esquerda do ataque da sua equipa, Crespo amorteceu de cabeça ao segundo poste e Aziz ao primeiro poste rematou ao ferro.

Já em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, o mesmo jogador entrou com a bola controlada dentro da área e atirou por cima, com muito perigo.

Na segunda parte, o Estoril foi a primeira equipa a criar perigo, aos 48 minutos, num remate de Aziz que Mika defendeu para canto.

Dois minutos depois, o marroquino Bouldini marcou o único golo do jogo, num cabeceamento de fora da área, a culminar um cruzamento de João Mário.

A briosa podia ter dilatado a vantagem, aos 62 minutos, novamente por Bouldini, que atirou rasteiro a passe de João Mário para grande defesa de Dani Figueira.













Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - Estoril, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Bouldini, 50 minutos.

Equipas:

Académica: Mika, Mike, Silvério, Zé Castro (Rafael Vieira, 87), Bruno Teles, Dias (Fábio Viana, 90+3), Guima, Fabinho (Pedro Pinto, 80), João Mário (Diogo Pereira, 90+3), Traquina e Bouldini (Rafael Furtado, 79).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Pinto, Dani, Fábio Viana, Xavi, Diogo Pereira, Zourdine, Rafael Vieira e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

Estoril: Dani Figueira, João Diogo, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, Rosier (Cícero, 71), Gamboa (André Clóvis, 86), Crespo, Zé Valente (Paulinho, 80), Aziz e Vidigal (Vital, 86).

(Suplentes: Thiago, Vital, Cícero, Empis, Carles Soria, Valente, Lucas, Paulinho e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Teles (6), Bouldini (19), Joãozinho (30), Guima (44), Cícero (73), Aziz (78), André Clóvis (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.