Académica-Farense, 1-2: Líder vira resultado e vence em Coimbra

O Farense, líder da 2.ª Liga, venceu este sábado em Coimbra a Académica por 2-1, em jogo da 10.ª jornada da prova em que esteve a perder.

A Briosa adiantou-se aos 29 minutos, por João Mendes, mas a equipa algarvia empatou ainda na primeira parte, aos 36, por Fabrício Simões, na conversão de um penálti, e completou a reviravolta no resultado aos 87, por Fabrício Isidoro.

A Académica dominou a primeira meia hora de jogo, mas, aos 18 minutos, sofreu uma contrariedade com a lesão de Chaby, que saiu de maca do relvado e foi substituído por Barnes Osei.

Os 'estudantes' inauguraram o marcador aos 29 minutos, num bom apontamento individual de João Mendes na área adversária, que culminou num remate em que a bola ainda bateu no corpo do guarda-redes Hugo Marques.

Os algarvios não demoraram muito a responder e chegaram ao empate aos 36 minutos, por Fabrício Simões, na conversão de uma grande penalidade a castigar um derrube de Dias a Fábio Nunes.

Na segunda parte, o jogo foi mais dividido, com o Farense a ser mais perigoso no ataque, embora as duas equipas não tivessem desfrutado de grandes ocasiões de golo.

O líder da 2.ª Liga colocou-se em vantagem aos 87 minutos, num remate rasteiro muito colocado de Fabrício Isidoro, que levou a bola a entrar junto ao poste de Mika.

Com este resultado, o Farense consolida a primeira posição da tabela, com 24 pontos, enquanto a Académica é 14.ª classificada com nove pontos.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra, em Coimbra.

Académica - Farense, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Mendes, 29 minutos.

1-1, Fabrício Simões, 36.

1-2, Fabrício Isidoro, 87.

Equipas:

Académica: Mika, Mike, Silvério, Zé Castro, Mauro Cerqueira, Dias, Leandro Silva, Ki (Cherif, 75), João Mendes, Chaby (Barnes Osei, 18) e Derik (Djoussé, 70).

(Suplentes: Tiago Pereira, Hugo Almeida, Barnes Osei, Marcos Gomes, Djoussé, Arghus e Cherif).

Treinador: César Peixoto.

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, Furlan, Fabrício Isidoro, Filipe Melo (Bura, 53), Mayambela (Irobiso, 68), Fábio Nunes (Alvarinho, 73), Fabrício Simões e Ryan Gauld.

(Suplentes: Daniel Fernandes, Tavinho, Bura, Miguel Bandarra, Irobiso, Rafael Vieira e Alvarinho).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Silvério (31), Cássio (33), Dias (39), Mayambela (68), Alvarinho (77), Zé Castro (90+1).

Assistência: cerca de 1.800 espectadores.