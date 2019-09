Académica-Feirense, 1-1: Briosa agarra um ponto no último suspiro

Académica e Feirense empataram este domingo 1-1, em jogo da sexta jornada da Segunda Liga de futebol, disputado em Coimbra, com os estudantes a evitaram a derrota no último lance do encontro.A equipa de Santa Maria da Feira adiantou-se no marcador aos 80 minutos, por Fati, tendo a Briosa empatado aos 90'+4 minutos por Zé Castro, na conversão de um penálti.Os estudantes, que vinham de três derrotas consecutivas, tiveram maior ascendente na primeira parte e, aos quatro minutos, estiveram quase a inaugurar o marcador, num cabeceamento de Dias, que saiu a rasar o poste da baliza do Feirense.O avançado Hugo Almeida também tentou o golo e aos 34 minutos 'disparou' de fora de área para defesa apertada do guarda-redes Caio.Aos 35, a Académica reclamou grande penalidade por alegada falta cometida por Gui Ramos sobre Hugo Almeida, quando o avançado se preparava para atirar à baliza, mas o árbitro portuense Jorge de Sousa mandou jogar.O Feirense respondeu em contra-ataque e, aos 39, Nsor, isolado, rematou para defesa de Tiago Pereira para canto.Mesmo a terminar os primeiros 45 minutos, o criativo Chaby lesionou-se e obrigou o treinador da 'briosa' a mexer na equipa, fazendo entrar Chérif.Na segunda parte, o Feirense obrigou o guarda-redes Tiago Pereira a uma boa defesa para canto, aos 56 minutos, e 10 minutos depois, Ícaro cabeceou com perigo, ao lado da baliza.A equipa de Santa Maria da Feira chegou ao golo aos 80 minutos, numa jogada que começou numa recuperação de Fábio Espinho, que lançou Feliz, no corredor direito do seu ataque. O extremo cruzou para a área, onde apareceu Fati a empurrar para a baliza 'a meias' com Silvério.Aos 85 minutos, os jogadores da Académica voltaram a reclamar uma grande penalidade, novamente sobre Hugo Almeida, mas Jorge de Sousa nada assinalou.Aos 90+4, no último minuto de compensação, João Mendes foi tocado na área por Christian e o árbitro assinalou o castigo máximo, que Zé Castro converteu, naquele que foi o último lance da partida.Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.Académica-Feirense, 1-1.Ao intervalo: 0-0.0-1, Fati, 80 minutos.1-1, Zé Castro, 90'+4 (penálti).Tiago Pereira, Mike, Arghus (Silvério, 77), Zé Castro, Mauro Cerqueira, Dias, Marcos Gomes, Barnes Osei (Dani, 69), João Mendes, Chaby (Chérif, 45+1) e Hugo Almeida.(Suplentes: Mika, Silvério, Romário, Matheus Mancini, Dani, Mantilla e Chérif).César Peixoto.Caio, Edson Farias, Ícaro Silva, Ricardo (Gui Ramos, 25), Ruca, Cris, Cristhian, Feliz, Fábio Espinho, Fati (Elves, 88) e Nsor (Boupendza, 65)).(Suplentes: Brígido, Ramires, Boupendza, Vítor Silva, Zé Ricardo, Gui Ramos e Elves).Filipe Martins.Jorge Sousa (AF Porto).Cartão amarelo para Mauro Cerqueira (45), Fábio Espinho (45+1), Edson Farias (45+4), Dias (51), Gui Ramos (70), Christhian (75) e Marcos Gomes (76).3.246 espetadores.