Académica-Leixões, 1-0: estudantes conquistam segundo triunfo na Liga com golo de Traquina

Um golo de Traquina, aos 63 minutos, permitiu este domingo à Académica vencer o Leixões por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Coimbra, e conquistar a segunda vitória no campeonato.

Numa partida em que a equipa nortenha jogou reduzida a 10 elementos a partir dos 65 minutos, por expulsão de Ben Hassan, a briosa apresentou algumas alterações no onze inicial e estreou o guarda-redes Stojkovic em jogos do campeonato.

Na primeira parte, as melhores oportunidades de golo pertenceram ao Leixões, que, aos 29 minutos, atirou uma bola à trave, num cabeceamento de Gustavo França, na sequência de um pontapé de canto.

Três minutos depois, o lateral-direito Pastor, da equipa de Matosinhos, entrou na área e rematou para a baliza, mas o guarda-redes Stojkovic fez bem a mancha e evitou o golo.

No segundo tempo, que começou um pouco mais atrasado devido a um apagão na iluminação do Estádio Cidade de Coimbra, o Leixões quase marcava aos 57 minutos, numa jogada coletiva, mas foram os estudantes a chegar ao golo aos 63 minutos, numa grande jogada individual de Costinha na esquerda, que, na área, cruzou para Traquina encostar ao segundo poste.

Aos 65 minutos, uma entrada dura de Ben Hassan sobre Mimito foi sancionada com cartão vermelho e os 'bebés do mar' ficaram reduzidos a 10 elementos.

Galvanizada pelo golo, a briosa voltou a criar muito perigo aos 79 minutos. Vasco Gomes cruzou para a área e João Carlos apareceu solto a cabecear, mas a bola passou por cima do travessão da baliza adversária.

Aos 80 minutos, o guarda-redes da Académica teve de se esticar para desviar uma bola pela linha final.

Fatai ainda tentou o segundo golo aos 84 minutos para os estudantes, numa boa iniciativa individual, mas o remate também saiu por cima.

Já próximo do final, o Leixões esteve perto da igualdade, num cabeceamento de Isnaba na área, depois de um cruzamento de Kiki.

Apesar da vitória, a Académica mantém o último lugar da 2.ª Liga, com 11 pontos, menos um do que o penúltimo classificado (Varzim), enquanto o Leixões ocupa o 14.º posto, com 22 pontos.



Ficha de jogo

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica-Leixões 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Traquina, 63 minutos.

Equipas:

- Académica: Stojkovic, João Diogo, João Tiago, Justiniano, David Sualehe, Mimito, Luís Aurélio (Vasco Gomes, 64), Reko, Costinha (Fatai, 73), Traquina (Fábio Viana, 88) e João Carlos (Caballero, 88).

(Suplentes: Mika, Fatai, Fábio Vianna, Vasco Gomes, Pavlic, João Lucas, Guilherme, Caballero e Hugo Seco).

Treinador: Pedro Duarte.

- Leixões: Stefanovic, Gustavo França, Léo Bolgado, Nduwarugira, Pastor (Kiki, 75), Ben Hassan, Fabinho (Thalis, 76), Seck (Isnaba, 83), Sapara (Morim, 83), Oliveira e Wendel.

(Suplentes: Tiago Silva, George, Mory Bamba, Kiki, Calasan, João Amorim, Morim, Isnaba e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pastor (25), Traquina (45) e Thalis (90+2). Cartão vermelho direto para Ben Hassan (65).

Assistência: 1.173 espetadores.