Académica-Leixões, 1-1: estudantes chegaram ao golo já nos descontos

A Académica e o Leixões empataram esta terça-feira 1-1, no jogo de encerramento da 17.ª jornada da Liga Sabseg, com os estudantes a chegarem ao empate já no tempo de compensação.

A equipa nortenha chegou à vantagem aos 65 minutos, por Nenê, na marcação de uma grande penalidade, e a briosa empatou aos 90+2', por João Mário.

Apesar da chuva, os primeiros 45 minutos foram jogados em bom ritmo, com o domínio repartido entre as duas equipas, que, apesar das tentativas para jogar próximo das áreas, não criaram oportunidades de golo.

Ainda na primeira parte, a Académica sofreu duas contrariedades, com as saídas, por lesão, do defesa-esquerdo Fabiano e do avançado Rafael Furtado, que hoje substituiu Bouldini, o melhor marcador da Liga Sabseg, de fora a cumprir castigo (quinto amarelo).

No segundo tempo, a equipa da casa entrou mais forte e a dominar, mas, contra a corrente de jogo, foi o Leixões a adiantar-se no marcador, na conversão de uma grande penalidade, a castigar derrube do guarda-redes Mika a Joca Samuel.

A Académica balanceou-se ainda mais no ataque e permitiu alguns contra-ataques perigosos ao Leixões, que apostava nas transições rápidas.

Aos 80 minutos, os estudantes desfrutaram de uma grande oportunidade para marcar, mas o guarda-redes Stefanovic travou o remate de João Mário a cruzamento de Dani, no seguimento de um pontapé de baliza do guarda-redes Mika.

O golo do empate chegou aos 90+2 minutos, por João Mário, que, no coração da área, rematou para defesa de Stefanovic, tendo a bola ressaltado para a frente e batido no corpo do avançado academista antes de entrar na baliza.

A Académica mantém a segundo lugar da tabela classificativa, com 33 pontos, menos cinco do que o líder Estoril, enquanto o Leixões continua na 10.ª, com 21 pontos.





----------------------------------------

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Nenê, 65 minutos (grande penalidade).

1-1, João Mário, 90+2.

Equipas:

- Académica: Mika, Mike (Mimito, 72), Rafael Vieira, Bruno Teles, Fabiano (Fábio Vianna, 16), Dias, Guima (Chaby, 73), Traquina, Sanca, Rafael Furtado (João Mário, 32) e Fabinho (Dani, 73).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Silvério, João Mário, Dani, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Kay, Chaby e Mimito).

Treinador: Rui Borges.

- Leixões: Stefanovic, Edu Machado, Pedro Pinto, Brendon, Tiago André, Bruno Monteiro, Rodrigo (Joca Samuel, 59), Avto (Lucas Lopes, 90+4), Cristophe Nduwarugira, Kiki (Jefferson Encada, 59) e Nenê (Sapara, 83).

(Suplentes: Godinho, Tiago Silva, Sapara, Machado, Rucker, Jefferson Encada, Lucas Lopes, Joca Samuel, Seck e Wendel).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guima (33), Tiago André (38), Kiki (43), Mike 58), Rafael Vieira (78) e Fábio Vianna (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.