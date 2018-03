Continuar a ler

O jogo iniciou-se praticamente com o golo da Académica, aos dois minutos, num remate de Balogun, a recarga de um primeiro remate de Djoussé.O jogo entrou numa toada equilibrada, com oportunidades para os dois lados, mas foram os visitantes a marcar aos 36 minutos, por Evandro Brandão, que, na pequena área e sem marcação, cabeceou fora do alcance de Ricardo Ribeiro, após cruzamento da direita de Breitner.A Académica poderia ter desfeito a igualdade aos 41 minutos, numa cabeçada de cima para baixo de Balogun, que levou a bola a 'beijar' o poste da baliza contrária, no seguimento de um cruzamento de Marinho para o segundo poste.Na segunda parte, a briosa manteve maior ascendente no jogo, mas com muita falta de discernimento no setor ofensivo.O golo da vitória dos estudantes foi apontado pelo defesa-central Ricardo Alves na própria baliza, aos 67 minutos, quando tentava aliviar um cruzamento da direita.Ao intervalo: 1-1.1-0, Balogun, 2 minutos.1-1, Evandro Brandão, 36.2-1, Ricardo Alves, 67 (própria baliza).Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro, Nélson Pedroso, Fernando Alexandre (Dias, 63), Guima, Chiquinho, Marinho (Luisinho, 56), Balogun e Djoussé (Diogo Ribeiro, 81).Suplentes: Guilherme, Dias, Zé Tiago, Brendon, Diogo Ribeiro, Luisinho e Tozé.Treinador: Ricardo Soares.André, Jorge Silva (Ricardo Barros, 73), Jaime (Bruno Lamas, 80), Ricardo Alves, João Lucas (Belima, 58), Amine, Breitner, Luís Silva, Medarious, Derick e Evandro Brandão.Suplentes: Tony, Bruno Lamas, China, Belima, Ricardo Barros, Semedo e Vá.Francisco Chaló.Jorge Sousa (AF Porto).Cartão amarelo para João Lucas (53), Djoussé (55), Nélson Pedroso (84 e 90+5), Diogo Ribeiro (89) e Ricardo Alves (90+4). Cartão vermelho para Nélson Pedro (90+5) por acumulação de amarelos.3.842 espetadores.