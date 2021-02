Académica lidera 19 anos depois

Os adeptos da Académica acordaram ontem com uma sensação que já não tinham há muito tempo: há 19 anos que a Briosa não era líder do campeonato. A vitória diante do Estoril, por 2-1, gerou uma onda de entusiasmo em Coimbra, cidade que recorda a festa que se viveu em 2002, ano da última subida.

Nesse ano, tal como agora, a Académica liderava a 2ª Liga em fevereiro. Com um plantel onde constavam jogadores históricos como Pedro Roma, Rocha, Paulo Adriano, João Campos, Lucas ou Dário, e sob o comando de João Alves, a Académica acabou em 2º lugar, atrás do Moreirense, e subiu. Agora, o discurso do treinador Rui Borges continua a ser vencer o próximo jogo, mas os adeptos, entusiasmados com o futebol praticado, sentem que o sonho está cada vez mais próximo.