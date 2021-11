Académica-Nacional, 1-2: Golaço de Fábio Fortes não chegou aos estudantes

A lanterna-vermelha Académica somou esta segunda-feira mais uma derrota na Liga Sabseg, ao perder por 2-1 na receção ao Nacional, que subiu a sexto, num jogo, da 10.ª jornada, marcado pelo regresso de Fábio Fortes à competição.

A formação insular esteve a vencer por 2-0 até quase ao final, com golos de João Camacho (35 minutos) e Róchez (50'), mas Fábio Fortes ainda reduziu (90'+2) num pontapé de bicicleta, fazendo a equipa acreditar no empate, que já não chegou.

Com apenas dois pontos, a briosa, que somou o quarto desaire consecutivo, continua sem vencer e é cada vez mais última na classificação, enquanto o Nacional somou o quarto jogo sem perder e está, com 15 pontos, a três dos lugares 'premiados'.

A equipa madeirense, orientada pelo anterior treinador da Académica, Rui Borges, apontou o primeiro golo aos 35 minutos, por João Camacho, na sequência de um mau atraso de Fábio Vianna, quando tentava desembaraçar-se de dois adversários.

A bola foi intercetada por Róchez e João Camacho, livre de oposição, atirou para o fundo da baliza.

O golo do Nacional surgiu numa altura em que a briosa estava por cima no jogo, depois de os insulares terem entrado melhor e dominado os primeiros minutos, com possibilidade de inaugurarem o marcador logo nos segundos iniciais.

Os estudantes responderam à pressão inicial dos madeirenses com um remate de Toro, aos sete minutos, que obrigou o guarda-redes António Filipe a uma grande intervenção, desviando a bola pela linha final com uma palmada.

Em cima do minuto 45, uma iniciativa de Fatai quase acabava em golo, mas a bola foi desviada pela linha final por um defesa adversário.

O Nacional aumentou a vantagem aos 50 minutos, num cabeceamento de Róchez, a culminar um cruzamento de André Sousa para o interior da área da Académica.

O hondurenho Toro, sempre muito inconformado, quase marcava aos 64 minutos, numa jogada de entendimento, mas a bola passou a rasar o poste da baliza insular.

A Académica intensificou a pressão sobre o adversário e quase marcou aos 90'+1 minutos, por Sualehe, que foi contrariado por grande intervenção de António Filipe.

Mas, no minuto seguinte, aos 90'+2, a formação da casa marcou mesmo, com Fábio Fortes, que regressou à competição após mais de três meses lesionado, a marcar um espetacular golo de pontapé de 'bicicleta'.

Face aos sete minutos de descontos concedidos, a Académica ainda tentou ir em busca do empate, mas o Nacional soube controlar a posse de bola e somou o quarto triunfo.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Nacional, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Camacho, 35 minutos.

0-2, Róchez, 50'.

1-2, Fábio Fortes, 90'+2.

Equipas:

- Académica: Mika, João Pedro (Costinha, 53), Michael Douglas, Zé Castro (Justiniano, 53), Fábio Vianna (Mimito, 67), Dias (Sualehe, 66), Christian, Toro, Traquina, Fatai (Fábio Fortes, 82) e João Carlos.

(Suplentes: Stojkovic, David Sualehe, Mimito, Dani, João Lucas, Michel Lima, Costinha, Justiniano e Fábio Fortes).

Treinador: João Carlos Pereira.

- Nacional: António Filipe, Baiano, Suliman, Júlio César, André Sousa, Alhassan (Danilovic, 85), Francisco Ramos, Vítor Gonçalves (Jota, 70), Marco Matias (Ruai, 86), João Camacho (Witi, 78) e Róchez (Rui Correia, 85).

(Suplentes: Vagner, Rafael Vieira, Danilovic, Witi, Rui Correia, Bosic, Jota, Rouai e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (40'), André Sousa (55'), Jota (72'), Mimito (72'), António Filipe (74') e Sualehe (90'+7).

Assistência: 1.471 espetadores.