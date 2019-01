Académica-Oliveirense, 2-0: Estudantes encurtam distância para o topo da tabela

A Académica somou hoje a quinta vitória consecutiva, ao vencer em casa a Oliveirense, por 2-0 , em jogo da 18.ª jornada da 2ª Liga, e encurtou distâncias para os clubes do topo da classificação.A atravessa a melhor fase da época, a 'briosa' não teve tarefa no Estádio Cidade de Coimbra, diante do penúltimo classificado do campeonato, que ameaçou várias vezes o empate depois do golo de Djoussé, aos 61 minutos.Com este resultado, os 'estudantes' aproveitaram a derrota do líder Paços de Ferreira e o empate do Famalicão, segundo classificado, para consolidar a quinta posição, com 30 pontos, os mesmos do Estoril Praia (4.º), encurtando para 10 e oito pontos a diferença pontual para os lugares de acesso à I Liga.Djoussé, que entrado no jogo aos 32 minutos para substituir Guima, marcou o único golo da partida aos 61 minutos, na sequência de um canto, avançado num cabeceamento que levou a bola ainda a bater na trave antes de transpor a linha de baliza.A Académica podia ter dilatado o resultado aos 71 e 72 minutos, por Hugo Almeida e Júnior Sena, mas os remates saíram desenquadrados.A partir daqui e até final do jogo, a Oliveirense, que na primeira parte tinha desperdiçado a melhor oportunidade de golo, reagiu e causou vários 'calafrios' à equipa da casa.Aos 90 minutos, Diogo Valente teve mesmo o empate nos pés, mas o remate cruzado saiu a rasar o poste já com o guarda-redes Peçanha completamente batido, a culminar uma excelente jogada do avançado Agdon.Ao intervalo: 0-0.1-0, Djoussé, 61 minutos.Peçanha, Dias, Yuri Matias, Zé Castro, Mike, Reko, Traquina, Guima (Djoussé, 32), Júnior Sena, Hugo Almeida (Rúben Saldanha, 83) e Romário Baldé (Jean Felipe, 77).Ricardo Moura, Joel, Marinho, Ki, Rúben Saldanha, Jean Felipe e Djoussé).João Alves.Kadu, Diogo Sousa, Sérgio, Wellington, Ricardo Tavares (Diogo Valente, 81), Sérgio Ribeiro (Bouldini, 74), Filipe Gonçalves, Paraíba (Mehdi, 63), Diogo Clemente, Agdon e Fati.Coelho, Serginho, Mathaus, Mehdi, Bouldini, Moreno e Diogo Valente).Pedro Miguel.António Nobre (AF Leiria).Cartão amarelo para Júnior Sena (21), Paraíba (24), Fati (55) e Filipe Gonçalves (89).3.449 espetadores.