Académica-Penafiel, 2-1: Resistir à pressão até ao final

A Académica venceu este domingo na receção ao Penafiel por 2-1, em jogo da sexta jornada da 2.ª Liga, mas sofreu para conservar a vitória perante um adversário que lutou pelo empate até ao final.

Os golos dos estudantes foram apontados por Bouldini, aos 24 minutos, e João Mário, aos 38, tendo Gustavo Henrique reduzido para o Penafiel, aos 56. Com esta vitória, a Briosa ascendeu provisoriamente ao quarto lugar da tabela classificativa, ultrapassando a equipa duriense.

O jogo começou com a equipa da região do Douro a atirar ao poste, por Wagner, logo na primeira jogada do desafio, mas os anfitriões responderam dois minutos depois, na sequência de uma falha do guarda-redes Luís Ribeiro, ao tentar pontapear a bola, com João Mário a aproveitar e a atirar para a baliza, onde estava o defesa David Santos para o corte.

A Académica abriu ao marcador aos 24 minutos, numa jogada iniciada por Fabiano e continuada por Guima, que 'ganhou' o corredor direito e cruzou rasteiro para a área, onde apareceu o avançado marroquino Bouldini a atirar para o fundo das redes.

O Penafiel podia ter empatado aos 31 minutos, num cabeceamento de Leandro à trave, na sequência de um livre na esquerda do seu ataque, cobrado por Paulo Henrique.

O segundo golo surgiu aos 38 minutos, num lançamento em profundidade de Fabiano para João Mário que, isolado, atirou para o poste mais distante do guarda-redes Luís Ribeiro.

O Penafiel iniciou a segunda parte com três alterações e a equipa transfigurou-se completamente, apostando em ataque continuado, perante uma Académica que não conseguia travar a reação do adversário.

Depois de várias vezes a rondar a área dos 'estudantes', a equipa duriense reduziu, aos 56 minutos, por Gustavo Henrique, num remate rasteiro, após cruzamento de Ludovic.

Só a passagem dos 70 minutos é que a Académica conseguiu sacudir a pressão, mas, até ao final, teve de sofrer para conter a réplica do Penafiel, que procurou sempre chegar ao empate.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - Penafiel, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bouldini, 24 minutos.

2-0, João Mário, 38.

2-1, Gustavo Henrique, 56.

Equipas:



Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles (Fábio Vianna, 59), Dias, Guima, Traquina, Fabinho (Mimito, 87), João Mário e Bouldini (Sanca, 70).

- (Suplentes: Daniel Azevedo, Pinto, Dani, Sanca, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Zourdine, Chaby e Mimito).

Treinador: Rui Borges.

Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, David Santos, Leandro (Bruno César, 79), Paulo Henrique, Capela, Franco, Wagner (Ludovic, 46), João Amorim (Gustavo Henrique, 46), Simão (Vitinha, 46) e Mateus (Pedro Soares, 80).

- (Suplentes: Filipe, Vitinha, Vini, Ludovic, Alan Schons, Ronaldo, Bruno César, Pedro Soares e Gustavo Henrique).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo Henrique (65), Rafael Vieira (67), Paulo Henrique (85), Fabinho (87).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.