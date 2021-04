Académica quebra série imbatível do Chaves e ganha força na luta pela subida

A Académica deu este sábado um passo importante na luta pela subida de divisão, ao vencer por 2-1 na receção ao Chaves, no encontro da 30.ª jornada da Liga SABSEG que colocava frente a frente duas equipas que entravam em campo empatadas com 52 pontos, no terceiro posto. Com este triunfo, a Briosa iguala o Vizela no segundo posto (com mais um jogo disputado) e consegue marcar uma posição importante na luta pelo menos pelo terceiro lugar, que vale acesso ao playoff com o 16.º da Liga NOS.