Académica regressa às vitórias ao impor-se ao Casa Pia por 3-1

A Académica regressou este domingo às vitórias na II Liga de futebol, ao impor-se na receção ao Casa Pia por 3-1, num jogo da 12.ª jornada em que Barnes Osei esteve em destaque, a apontar dois golos.

Depois de quatro derrotas seguidas, uma das quais para a Taça de Portugal, a 'briosa' somou a primeira vitória sob o comando técnico de João Carlos Pereira, que, em 18 de novembro, substituiu César Peixoto.

Num jogo de 'aflitos', os golos dos 'estudantes' foram apontados por Marcos Paulo, aos cinco minutos, e Barnes Osei (63 e 67 minutos), tendo o Casa Pia ainda empatado a partida, aos oito, por Kenidy.

A equipa de Coimbra entrou muito bem no jogo e logo aos dois minutos Barnes Osei deu o primeiro sinal de perigo, e, dois minutos depois, o avançado Derik atirou à trave.

O golo dos 'estudantes' surgiu pouco depois, aos cinco minutos, numa jogada em que Mauro Cerqueira foi à linha de fundo, do lado esquerdo, e cruzou para Marcos Paulo 'fuzilar' as redes do Casa Pia.

A Académica não segurou a vantagem por muito tempo, pois, aos oito minutos, Jean desmarcou-se na esquerda, numa jogada muito contestada, acompanhado por Kenidy, que igualou a partida.

Antes do intervalo, aos 41 minutos, Silvério poderia ter desfeito o empate, na marcação de um pontapé de canto, mas o remate saiu ao lado da baliza.

No segundo tempo, a Académica intensificou a pressão sobre o adversário e chegou à vantagem aos 63 minutos, por Barnes Osei, que, na pequena área, só teve de 'encostar', após o cruzamento de Traquina na esquerda.

Aos 68 minutos, o ganês da Académica 'bisou' e fez o 3-1, num remate de fora de área, cuja colocação deixou o guarda-redes adversário sem reação.

A 'briosa' ainda podia ter aumentado a vantagem aos 85 minutos, num chapéu de Traquina, que levou a bola a rasar o poste da baliza contrária.

Com este resultado, os 'estudantes' sobem provisoriamente ao 15.º posto da classificação, com 12 pontos, enquanto o Casa Pia é 17.º e penúltimo, com sete, os mesmos do lanterna-vermelha Cova da Piedade.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - Casa Pia, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Marcos Paulo, 05 minutos.

1-1, Kenidy, 08.

2-1, Barnes Osei, 63.

3-1, Barnes Osei, 67.

Equipas:

- Académica: Mika, Mike, Silvério, Zé Castro, Mauro Cerqueira, Dias, Marcos Paulo (Leandro Silva, 40), Traquina, João Mendes (Ki, 85), Barnes Osei e Derik (Dani, 77).

- (Suplentes: Tiago Pereira, Ki, Leandro Silva, Dani, Djoussé, Yuri Matias e Cherif).

Treinador: João Carlos Pereira.

- Casa Pia: Rodolfo, Lucas, Pedro Machado (Sountoura, 68), Caio Marcelo, Jorge Ribeiro, David Rosa, Mateus Fonseca, Kikas, Jean (Tharcysio, 73), Wilson Kenidy (Sávio, 63) e Jeka.

- (Suplentes: Vanderlaan, Tharcysio, Sountoura, Rodrigo Dantas, Joel, Sávio e Martin).

Treinador: Rui Duarte.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: 1.429 espetadores.