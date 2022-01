Académica-Rio Ave previsto para esta tarde vai ser adiado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo que esta tarde devia colocar frente a frente a Académica e o Rio Ave, na 18.ª jornada da 2.ª Liga, vai ser adiado, segundo apurouA formação de Coimbra já tinha solicitado o adiamento por ter apenas 13 jogadores disponíveis. Tem cinco infetados com Covid-19, dois lesionados, outros dois castigados e um está ao serviço da CAN.Os dois reforços - Kalindi e Luis Aurélio - ainda não estão inscritos e Soares continua com um processo disciplinar, afastado do grupo de trabalho.