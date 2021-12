Académica-Trofense, 1-1: estudantes garantem igualdade com golo ao cair do pano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Académica voltou esta terça-feira a marcar passo na Liga Sabseg, ao empatar 1-1 em casa com o Trofense, num jogo da 16.ª jornada em que só chegou à igualdade sobre o final, aos 90'+8 minutos.

Quando já se perspetivava nova derrota da briosa, que soma apenas uma vitória e é 17.ª e penúltima, com oito pontos, o paraguaio Caballero selou a igualdade, roubando dois pontos ao Trofense, que segue no 11.º lugar, com 21.

A equipa da Trofa adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, por Vasco Rocha, num remate bem colocado desferido dentro de área, depois do amortecimento de cabeça de Bruno Moreira, após cruzamento da direita.

Logo a seguir, aos 10 minutos, Cabalero quase empatava a partida, mas o cabeceamento saiu fraco e a bola passou a rasar o poste da baliza defendida por Rodrigo.

Num jogo aberto, o Trofense esteve próximo de aumentar a vantagem aos 29 minutos, num grande remate de fora de área de Vasco Rocha, que levou a bola a esbarrar no poste da baliza da 'briosa'.

A Académica respondeu um minuto depois, pelo nigeriano Fatai, que num remate rasteiro obrigou o guarda-redes adversário a desviar a bola pela linha final.

Já em tempo de compensação, David Sualehe desferiu um potente remate cruzado da esquerda, obrigando o guardião Rodrigo a estirar-se para desviar a bola das suas redes.

No segundo tempo, os 'estudantes' entraram determinados em virar o rumo dos acontecimentos, e, aos 48 minutos, Toro, no coração da área, rematou para a baliza, mas a bola embateu numa 'floresta' de pernas.

O Trofense nunca deixou de criar perigo, mas foi novamente a Académica a estar perto do golo, aos 74 minutos, numa perdida de Michel Lima na grande área.

Aos 79 minutos, a equipa nortenha voltou a assustar e a briosa respondeu logo a seguir, aos 83, num 'tiro do meio da rua' de Fábio Vianna ao poste.

O golo do empate surgiu mesmo a acabar, na última jogada do encontro, com Costinha a assistir na direita Justiniano, que cruzou para a pequena área, onde apareceu Caballero a atirar para o fundo da baliza.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Trofense 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Vasco Rocha, 8 minutos.

1-1, Caballero, 90'+8.

Equipas:

- Académica: Mika, João Pedro, Michael Douglas (Fábio Vianna, 78'), Justiniano, David Sualehe, Dias, Mimito (Michel Lima, 56), Toro, Fatai, Hugo Seco (Costinha, 63') e Caballero.

(Suplentes: Stojkovic, Fábio Vianna, João Lucas, Michel Lima, Costinha, Guilherme, João Tiago e Rodriguez).

Treinador: Pedro Duarte.

- Trofense: Rodrigo, Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins, Matheus, Vasco Rocha (Keffel, 90'), Rodrigo Ferreira (João Faria, 73'), Tiago André, Bruno Almeida, Achouri (Gustavo Furtado, 68') e Bruno Moreira (Beni, 68').

(Suplentes: Rafa Alves, Andrézinho, André Azevedo, Beni, Abel, Gustavo Furtado, João Faria, Caio Marcelo e Keffel).

Treinador: Francisco Chaló.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Caballero (45'), Toro (54'), Michel Lima (60'), Bruno Almeida (85'), Dias (86'), Rodrigo (90'+4) e Tiago André (90'+4). Cartão vermelho direto para Hugo Seco (90'+8).

Assistência: 701 espetadores.