Académico de Viseu agradece gesto solidário da Académica

A SAD do Académico de Viseu agradeceu esta quarta-feira, publicamente, a cortesia da Académica em ceder o autocarro para transportar a equipa beirã para o jogo frente ao Estoril, da 20.ª jornada da Liga SABSEG.

O reconhecimento pelo gesto solidário surge no dia seguinte a uma viagem atribulada da equipa profissional de futebol do Académico de Viseu, marcada pela avaria do autocarro do clube, no IP3, meio caminho entre Viseu e Coimbra, e ainda com uma longa distância para percorrer até à Amoreira, no Estoril, para um jogo que tinha início marcado para as 20:00.

Após várias diligências, o apoio surgiu da direção da Associação Académica de Coimbra, que disponibilizou o autocarro que habitualmente transporta a equipa do atual líder da Liga SABSEG.

A viagem prosseguiria depois, com bastante atraso, mas a tempo de a equipa entrar em campo à hora marcada, para um jogo que terminou com a derrota dos viseenses por 3-0.