Académico de Viseu-Belenenses, 3-1: André Clóvis bisa no triunfo viseense

Um autogolo de Tiago Manso e um 'bis' de André Clóvis garantiram esta sexta-feira a vitória do Académico de Viseu sobre o Belenenses, por 3-1, em jogo da 12.ª jornada da Liga Sabseg.Tiago Manso abriu o marcador, com um golo na própria baliza (cinco minutos), antes de André Clóvis marcar por duas vezes (14 e 69) na receção ao Belenenses, que nos últimos minutos reduziu, por Moha Keita (89).

O jogo começou com um autogolo do Belenenses, ao minuto cinco: Daniel Labila serviu Gautier que rematou ao poste e, no ressalto, a bola embateu em Tiago Manso e entrou na baliza dos lisboetas.

O Académico de Viseu dilatou a vantagem no marcador por mérito próprio aos 14 minutos, com André Clóvis a rematar em frente à baliza de Guilherme.

O Belenenses tentou diminuir a diferença no marcador, mas com remates que não apresentaram grande perigo, e, a poucos minutos do intervalo (42), ficou em desvantagem numérica, face à expulsão de Rui Correia, por acumulação de cartões amarelos.

A terminar a primeira parte, Daniel Labila rematou à baliza de Guilherme, mas a bola foi barrada por Duarte, no derradeiro lance do primeiro tempo.

O primeiro lance perigoso da segunda parte pertenceu ao Belenenses, com Rúben Pina a fazer um remate cruzado, mas André Almeida reagiu primeiro e desviou a bola para o exterior.

André Clóvis (68) voltou a estar em destaque ao cabecear para a baliza do Belenenses, mas Guilherme defendeu e, um minuto depois (69), o avançado academista acabou por concretizar e aumentar a vantagem dos beirões.

Moha Keita, que entrou nos últimos minutos para substituir Tiago Manso, acabou por ser o autor do único golo dos 'azuis', reduzindo o marcador para o 3-1 final.

Com esta vitória, o Académico de Viseu distanciou-se dos lugares de despromoção e subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 14 pontos, enquanto o Belenenses se mantém em 17.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção, com nove.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Belenenses, 3-1

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Tiago Manso, 05 minutos (na própria baliza).

2-0, André Clóvis, 14.

3-0, André Clóvis, 69.

3-1, Moha Keita, 89.

- Académico de Viseu: Gril, João Pinto (Miguel Bandarra, 75), André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes, Messeguem (Samba Koné, 85), Sariano Mané, Daniel Labila (Maïga, 75), Famana Quizera (Marquinho, 66), Gautier (Ikoba, 85) e André Clóvis.

(Suplentes: Mouhamed Mbyae, Miguel Bandarra, Nduwarugira, Samba Koné, Ikoba, Rodrigo Pereira, Steven, Maïga e Marquinho).

Treinador: Jorge Simão.

- Belenenses: Guilherme, Pedro Carvalho, Serra (Tiago Gonçalves, 64), Chima, Tiago Manso (Moha Keita, 85), Duarte, Rui Correia, Chaby (Danny, 46), Chapi, Rúben Pina (Clé Andrade, 64) e Ricardo Matos (Maxuel).

(Suplentes: David Grilo, Fábio Luís, Clé Andrade, Tiago Gonçalves, Danny, Moha Keita, Sambú, Attard e Maxuel).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rui Correia (25 e 42) e Pedro Carvalho (35). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rui Correia (42).

Assistência: 1.510 espetadores.