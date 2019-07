O Académico de Viseu venceu este sábado o Cova da Piedade, por 1-0, no primeiro jogo de pré-época das duas equipas da 2.ª Liga.Em jogo disputado em São João da Madeira, o golo do triunfo dos viseenses surgiu aos 28 minutos, pelo reforço Mathaus, na sequência de um canto.Jorge Casquilha, treinador do Cova da Piedade, e Rui Borges, técnico do Académico de Viseu, aproveitaram o encontro para rodar praticamente todo o plantel disponível.Na pré-época das duas equipas, o Académico de Viseu joga no próximo dia 10, em Fornos de Algodres, frente ao Feirense, enquanto o Cova da Piedade vai defrontar, no dia 11, os ingleses do Birmingham City.