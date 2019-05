Académico de Viseu-Penafiel, 2-1: golo nos descontos vale triunfo e a permanência

Um golo de Fernando Ferreira, aos 90'+3, valeu este sábado ao Académico de Viseu, há muito reduzido a 10, um triunfo por 2-1 na receção ao Penafiel e a manutenção na 2.ª Liga, à 33.ª jornada.No duelo entre dois dos melhores goleadores da II Liga, marcou primeiro Pires, o seu 16.º na prova, adiantando o Penafiel, aos nove minutos, na transformação de uma grande penalidade a castigar falta na área de André Baumer sobre Fábio Abreu.Mas, a vantagem durou apenas seis minutos, o tempo que Nsor necessitou para restabelecer a igualdade, de cabeça, após cruzamento de Luisinho, marcando o seu 15.º golo na II Liga.Perante um Penafiel a apostar em rápidas saídas e, contra-ataque, o jogo entrou numa fase de maior posse de bola dos viseenses, que, aos 39 minutos, quase marcaram, num forte remate de Luisinho que embateu com estrondo no poste direito.A tendência manteve-se no segundo tempo, até à expulsão de Kevin Medina, aos 58 minutos, com o árbitro António Nobre a considerar faltosa a entrada do colombiano sobre Fábio Abreu, que seguia isolado para a baliza de Ricardo Janota.O jogo ficou mais dividido, mas os viseenses sabiam que só a vitória selava hoje a manutenção, e foram atrás do golo, que poderia ter acontecido aos 85 minutos, com João Mário a cabecear e José Costa a defender sobre a linha de baliza.Já na compensação, aos 90+3 minutos, 'explosão' de alegria no Fontelo, com Luisinho a ganhar na direita e a servir Fernando Ferreira, que rematou forte e colocado.O Académico de Viseu garantiu a manutenção e subiu ao nono lugar, com 43 pontos, enquanto Penafiel manteve a sétima posição, com 45.Ao intervalo: 1-1.0-1, Pires, 09 minutos.1-1, Nsor, 15.2-1, Fernando Ferreira, 90+3.Ricardo Janota, Tiago Almeida, André Baumer, Kevin Medina, Nélson Lenho (Lucas Sousa, 60), Diogo Santos, Fernando Ferreira, Paná, Luisinho (Bruno Loureiro, 90+8), João Mário e Nsor (João Victor, 90).(Suplentes: Elísio, Tomé, Lucas, Barry, Latyr Fall, João Victor e Bruno Loureiro).Treinador: Rui Borges.José Costa, Pedro Lemos, Vini, Luís Pedro, Daniel Martins (Leandro, 46), Tiago Gonçalves, Rafa Sousa (Areias, 89), Ludovic (Yuri Araújo, 81), Gustavo Costa, Fábio Abreu e Pires.(Suplentes: Ivo, Leandro, Caetano, Yuri Araújo, João Paulo, Areias e Cristian).Armando Evangelista.António Nobre (AF Leiria).Cartão amarelo para Leandro (51), Fernando Ferreira (64), João Mário (67), Gustavo (76) e Vini (88). Cartão vermelho direto para Kevin Medina (58).Cerca de 1.000 espetadores.