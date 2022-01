Académico de Viseu-Sporting da Covilhã, 1-1: viseenses empatam na última jogada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Daniel Nussbaumer no último lance do jogo permitiu hoje ao Académico de Viseu empatar (1-1) na receção ao Sporting da Covilhã, em jogo da 19.ª jornada da Liga Sabseg.

Hélinton adiantou cedo o Sporting da Covilhã, aos oito minutos, mas o Académico de Viseu chegou à igualdade por Daniel Nussbaumer, na última jogada do encontro (90'+6).

A equipa serrana deu o primeiro sinal de perigo, aos quatro minutos, por Jô, chegando à vantagem aos oito, num lance em que Hélinton aproveitou um ressalto na área contrária.

A resposta do Académico de Viseu surgiu aos 17 minutos, com Daniel Nussbaumer a fugir à defesa contrária, mas o avançado austríaco, em boa posição, rematou fraco para as mãos de Léo.

O Académico de Viseu foi mais acutilante na segunda parte e esteve perto do empate num remate de Pana à entrada da área, com a bola a sair perto do poste.

A equipa de Pedro Ribeiro manteve a pressão sobre o Sporting da Covilhã e Famana Quizera quase igualou a partida, após uma incursão pela direita, rematando à entrada da pequena área, mas ao lado, aos 66 minutos.

Perto do fim, Diogo Almeida teve a oportunidade para ampliar a vantagem do Sporting da Covilhã, surgindo à entrada da pequena área para rematar junto ao poste da baliza do Académico de Viseu, aos 81 minutos.

Já em período de compensação, e na última jogada do encontro, Daniel Nussbaumer surgiu ao segundo poste na sequência de um canto para desviar para o golo do empate.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu-Sporting da Covilhã: 1-1.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Héliton, 08 minutos.

1-1, Daniel Nussbaumer, 90+6.

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Ricardo Machado, Tiago Correia (Romy Silva, 79), Igor, Ericson, Pana, André Claro (Renteria, 46), Paul Ayongo (Çakar, 64), Daniel Nussbaumer e João Vasco (Famana Quizera, 46).

(Suplentes: Janota, Musa Yahaya, Famana Quizera, André Carvalhas, Çakar, Fernando Ferreira, Renteria, Romy Silva e Sena).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Sporting da Covilhã: Léo, Tiago Moreira (Jean Filipe, 88), Héliton, Jaime, Lucas Barros, Tembeng, Jorge Vilela, Arnold (Rui Gomes, 64), Samu (Diogo Almeida, 64), Ryan Teague (Jorginho, 71) e Jô (André, 88).

(Suplentes: Igor Araújo, André, Diogo Almeida, Felipe Dini, Jean Filipe, Jorginho, Rui Gomes, Sena Yang e Ahmed Isaiah).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mesquita (06), João Vasco (28), Daniel Nussbaumer (50), Famana Quizera (85), Jaime (90+3) e Igor (90+4).

Assistência: cerca de 200 espetadores.