Adriano eleito o melhor jogador do mês de agosto da 2.ª Liga

Adriano Castanheira, avançado do Sp. Covilhã, foi eleito esta quinta-feira o melhor jogador durante o mês de agosto, na 2.ª Liga, depois de ter sido o jogador mais votado pelos treinadores da competição.





O avançado do atual líder da 2.ª Liga reuniu 15,15% dos votos, depois de ter apontado três golos e realizado uma assistência. Na segunda posição ficou Zé Tiago (13,13%), do Mafra, enquanto Feliz (8,08%), jogador do Feirense, completou o pódio.Recorde-se que ontem Umaro Embaló foi distinguido com o prémio de golo do mês de agosto na 2.ª Liga . O jogador do Benfica B, que os encarnados venceram por 2-1, referente à terceira jornada da competição.